Les jugadores Aitana Bonmatí (Barça Femení), Ona Battle (Manchester United) i Mariona Caldentey (Barça Femení) són les grans novetats a la llista de 30 jugadores que ha ofert aquest dilluns el seleccionador nacional de futbol femení, Jorge Vilda , per a la preparació per al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, una convocatòria a què també torna Alexia Putellas.

Aquestes tres futbolistes formaven part del grup de 15 que havien sol·licitat no ser convocades des del mes de setembre passat per la situació que es vivia al combinat nacional i que des de llavors no havien tornat a ser cridades pel tècnic madrileny.

A més, i com es podia esperar, en aquesta prelista també està inclosa la centrecampista del FC Barcelona Alexia Putellas . L'actual Pilota d'Or es va lesionar de gravetat el genoll a pocs dies del debut a la passada Eurocopa d'Anglaterra i ha aconseguit tornar als terrenys de joc al tram final d'aquesta temporada.

L'estel·lar jugadora de Mollet del Vallès ha anat agafant ritme i fins i tot va arribar a marcar un gol, en la derrota contra el Madrid CFF, i encara que no ha jugat un partit complet, ja està a punt per tornar a liderar la selecció en una concentració que lajudarà a agafar més ritme competitiu.

Ara, no serà fins al 30 de juny quan Jorge Vilda convoqui les 23 definitives que viatjaran a Oceania on el combinat nacional debutarà el 21 de juliol davant de Costa Rica. Abans, jugarà dos amistosos, el 29 de juny a Avilés (Astúries) contra Panamà, i el 5 de juliol, a Copenhaguen davant Dinamarca.