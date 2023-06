L?estrella de l?equip, el serbi Nikola Jokic. Foto: Denver Nuggets

Històric: la NBA té un nou campió, els Denver Nuggets, una franquícia que guanya el campionat de la millor lliga de bàsquet del món per primera vegada. El conjunt de la ciutat de l'estat de Colorado ha aconseguit el triomf definitiu davant de Miami Heat (94-89) la matinada d'aquest dimarts 13 de juny, situant el 4-1 definitiu a la sèrie i tancant una temporada inoblidable.

El triomf s'explica en bona part per l'actuació de la seva estrella, el pivot Nikola Jokic , que va acabar el cinquè partit amb un doble-doble de 28 punts i 16 rebots, per acabar les Finals amb una mitjana de 30.2 punts, 14.0 rebots i 7.2 assistències, que us ha servit per endur-vos de forma unànime el premi a Jugador Més Valuós (MVP).

Després dels dos partits a Miami en què els Nuggets van ser molt superiors, la sèrie tornava al seu pavelló amb el match ball per als de Mike Malone. El partit va començar molt tens, amb els locals patint per anotar i un equip visitant que tornava a patir amb les fallades des del triple.

Els Heat es van posar per davant al final del primer quart i al segon fins i tot van arribar als deu punts d'avantatge, sobretot perquè a l'atac local Jokic estava molt sol, ja que ni Jamal Murray (14 punts) ni Michael Porter Jr (16 ) van tenir el seu dia, però els de Colorado van aguantar, marxant al descans a prop al marcador (44-51).

A la segona meitat, el ja de per si fluix atac dels de Florida, que en aquestes Finals han acusat molt les batalles que van viure en rondes anteriors, es va ensorrar. Ni Jimmy Butler, que va anotar després d'un partit molt desencertat 21 punts, encara que 13 en l'últim quart, ni Bam Adebayo (20) van poder fer res per mantenir el seu equip amb opcions, tot i acabar el tercer parcial (70) -71).

En els últims 12 minuts, quan Denver es va adonar que podia ser campió, va començar a patir per posar punts al marcador i una empenta de Miami va prémer el partit. Aleshores, va tornar la versió imparable de Jokic, amb 10 punts, per tancar el matx (94-89) i la sèrie per al seu equip, aconseguint el primer anell de la història de la franquícia.

PRIMERA FINAL, PRIMER TRIOMF

Els Nuggets, doncs, guanyen la primera final que juguen. Els de Colorado havien guanyat el títol de la seva Divisió (Nord-oest) per última vegada el 2019 i 2020, però mai no havien aconseguit proclamar-se vencedors de la conferència oest.

El 2020 van jugar contra Los Angeles Lakers, però el títol de la conferència oest va ser per als angelins.