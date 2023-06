L'eufòria de Joselu després del gol. Foto: RFEF

La selecció espanyola de futbol va vèncer el dijous 15 de juny Itàlia (2-1) a la segona semifinal de la Nations League i jugarà la final contra Croàcia el proper diumenge 18. El partit semblava condemnat a dirimir-se a la pròrroga fins que va aparèixer Joselu per classificar els de Luis de la Fuente per al partit pel títol.

El davanter de l' Espanyol , enmig de rumors de la tornada al Reial Madrid aquest estiu, continua sent el nom propi de l'etapa de de la Fuente, una nova era que en el tercer partit es va veure reforçada de manera vital amb l'opció de lluitar per un títol. Els disgustos del combinat estatal busquen un punt ia part en una Lliga de Nacions que ja van pelar per guanyar el 2021 amb Luis Enrique.

Amb tres gols en tres partits amb l'absoluta, el gallec va tornar a saltar al rescat, com amb el seu doblet darrere contra Noruega, per servir una final. La selecció espanyola va començar per davant per mitjà de Yeremy als tres minuts, però va acabar patint fins al descans. Després, va créixer el conjunt espanyol i el seleccionador va cremar naus fins que va trobar el seu home preferit, artífex de la cita amb Croàcia per la tercera edició d'aquest torneig.

El matx es va posar de cara per als espanyols als tres minuts, amb un gol de Yeremi després de la pressió a dalt tant seva com de Gavi a un desencertat Bonucci.

El regal italià el va signar la defensa espanyola poc després, ja que Le Normand, el dia del seu debut, va cometre penal per mans que va convertir Immobile al minut 11. Amb l'1-1, el domini va ser per barris, però Espanya va patir sense pilota. Els de Mancini es van moure ben amunt amb Spinazzola i Zaniolo, enxampant més d'un renunci a la defensa Le Normand-Laporte del tercer partit de De la Fuente.

Així, Frattesi va arribar a avançar Itàlia al minut 21, però el VAR ho va anul·lar per fora de joc. La por al cos va trigar a desaparèixer en una selecció una mica tenallada que va buscar créixer des de la possessió, sense renunciar a l'atac. A Gavi li van faltar centímetres per rematar una centrada de Navas i Morata no va tenir punteria.

Sense gairebé centre del camp, l'anada i tornada va animar un matx que va despertar també la gresca a la grada neerlandesa. Asensio va ser la tecla que va tocar De la Fuente al vestidor, donant entrada al balear per tenir més profunditat i donar arribada a la segona línia. Espanya va respondre amb efectius arribant des del darrere, com va fer Mancini durant el primer temps.

Tot i això, la punteria va brillar per la seva absència, en especial amb un Morata negat. El davanter de l'Atlètic de Madrid no va tenir el seu dia i va patir caient en fora de joc, amb la relliscada inoportuna o amb l'espiell desviat. Amb tot, les ocasions i el pas endavant del combinat espanyol els va fer patir menys enrere.

Mikel Merino va ser qui millor va entendre la necessitat de guanyar metres i va tenir una ocasió a boca de canó amb Donnarumma. El rebuig el va perdonar Morata, però Espanya ja estava en posició de caçar pilotes soltes i guanyar duels, com va fer Rodri amb una xilena que se'n va anar per poc.

Mancini va moure fitxa donant entrada a Chiesa, Cristante i Verratti, mentre que De la Fuente va ficar Canales, Fabián, Ansu Fati i, finalment, un Joselu que va acabar amb la desesperació de Morata. La rotació va confirmar la superioritat d'Espanya, encara que amb poca cosa, Itàlia va tenir la millor ocasió fins aleshores, desaprofitada per un Frattesi que va veure fer-se gran Unai Simón sota pals.

Bolcada Espanya, va rondar el gol fins que va aparèixer la inspiració de Rodri, provant des de fora de l'àrea com en el seu gol que va valer la Champions del Manchester City. El xut del madrileny va rebotar en dos rivals i va aterrar als dominis d'un Joselu en estat de gràcia. La celebració espanyola va ensenyar les ganes i la gana de títols en una selecció que no assaboreix la glòria des del 2012.