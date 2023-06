El 7 del PSG assegura que aquest estiu no canviarà d'aires. Foto: Europa Press

Tot i que ja se sap que les paraules se les emporta el vent, Kylian Mbappé ha assegurat que, aquest estiu, no fitxarà pel Real Madrid . "El meu objectiu és continuar al PSG", va dir l'internacional gal en una roda de premsa la tarda de dijous passat 15 de juny.

"Ja he respost aquesta pregunta", va deixar anar Mbappé a un periodista durant una conferència de premsa en vigílies d'enfrontar-se amb la seva selecció a Gibraltar. "El meu objectiu és continuar al club, quedar-me al PSG. Estic llest per tornar, recuperar-me. Espero que les properes preguntes se centrin en el partit", va dir el davanter francès, segons va recollir L'Équipe.

"No hi ha res a explicar. Accepto el que hi ha, la gent pot criticar. No coneixen tots els secrets d'aquest projecte. Jo sé el que jo estic fent i això és el més important", va prosseguir l'ariet del PSG, que després va treure importància a la influència d'Emmanuel Macron sobre la seva decisió de renovar o no amb l'equip parisenc.

"Sobre la meva carrera, ara mateix el juny del 2023, no en té cap", va respondre sobre les paraules del president de França, que dimecres passat va comentar que intentarà "pressionar perquè segueixi" al PSG. "Ell vol que em quedi a París i el meu objectiu és quedar-me. Som a la mateixa ona", va reiterar.

Veurem, doncs si el serial del futbolista gal s'acaba aquest juny... encara que amb els mesos que falten amb el mercat obert és aventurat assegurar-ho.