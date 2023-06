Tot i que els acords no estan confirmats, les negociacions han avançat i podrien tenir importants repercussions al panorama futbolístic internacional. EP

El Paris Saint Germain (PSG) estaria a la recta final de tancar la contractació de Luis Enrique Martínez com el seu nou entrenador, reemplaçant Christophe Galtier a la banqueta parisenca. Segons informes del diari L'Équipe, només faltarien alguns detalls per definir i s'espera que l'acord s'anunciï els propers dies.

El rotatiu francès revela que el PSG hauria optat per l'asturià després de les negociacions fallides amb Julian Nagelsmann, considerar la possibilitat de contractar Thiago Motta i descartar Xabi Alonso a causa del seu contracte vigent amb el Bayer Leverkusen.

Encara que al principi hi va haver certes reticències per part de Luis Enrique a les primeres reunions, les posicions entre les dues parts han evolucionat positivament en les últimes hores. El diari gal assenyala que el tècnic espanyol sembla haver canviat la seva perspectiva i estaria disposat a assumir el lloc deixat per Christophe Galtier.

Tant el president del PSG, Nasser al-Khelaifi, com el director esportiu del club, Luis Campos, valoren Luis Enrique pel seu carisma i experiència, així com per la seva capacitat per construir un joc d'equip que no depengui exclusivament de les estrelles individuals. A més, aprecien que Luis Enrique té experiència a guanyar la Lliga de Campions, un títol que el PSG anhela des de fa anys. El club parisenc ha acumulat decepcions a la recerca per la glòria europea i espera que Luis Enrique pugui portar-los a l'èxit en aquesta competició.

Abans d'oficialitzar l'arribada de Luis Enrique, el PSG haurà de finalitzar l'acord de sortida amb Christophe Galtier i el cos tècnic, que encara tenen un any de contracte. Segons la premsa esportiva francesa, la indemnització per la rescissió del contracte de Galtier podria rondar els sis milions d'euros, després que el PSG desemborsés al voltant de 10 milions d'euros l'any passat per acomiadar Mauricio Pochettino.

ANCELOTTI A BRASIL

D'altra banda, al Brasil, la selecció nacional ha expressat el seu interès a comptar amb Carlo Ancelotti com a proper entrenador. El president de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) ha deixat clar el desig de tenir l'italià al capdavant de l'equip. Tot i això, Ancelotti ha afirmat en repetides ocasions el seu compromís de complir el seu contracte amb el Reial Madrid fins al 2024.

A través de Kaka, que actua com a enllaç amb la CBF, Ancelotti ha escoltat les propostes i ha deixat clar que no considerarà fer-se càrrec del Brasil abans del 2024. La CBF ha acceptat aquesta petició i està disposada a esperar l'italià fins a aquesta data, que coincideix amb la Copa Amèrica. Els jugadors brasilers, tant els del Reial Madrid com els d'altres equips, donen suport a la idea d'esperar Ancelotti perquè assumeixi la banqueta de la pentacampiona del món.

És important destacar que el Reial Madrid i Ancelotti continuen treballant plegats i mantenen una comunicació fluida sobre tots els moviments que envolten l'equip. L'entrenador italià està plenament enfocat a la seva tasca diària amb el club blanc i no s'entreveu una sortida immediata cap al Brasil.

Tant Ancelotti com els dirigents del Reial Madrid han deixat clar que no s'està preparant la sortida i que el seu compromís està fermament amb el club. Tot i les especulacions, l'italià està centrat a planificar la pretemporada del Reial Madrid ia treballar cap a una temporada apassionant, amb l'objectiu de recuperar el títol de LaLiga i tornar a competir a la Lliga de Campions.

La Confederació Brasilera de Futbol reconeix que la temporada 2023-2024 es pot considerar com un període de transició, especialment amb la Copa Amèrica a l'horitzó. Els mateixos jugadors de la selecció brasilera, siguin madridistes o no, veuen amb bons ulls l'espera i estan disposats a tenir Ancelotti com a seleccionador nacional.

A Valdebebas i al Brasil, hi ha una comprensió mútua i un acord tàcit d'esperar fins al 2024 perquè Ancelotti pugui assumir el desafiament de dirigir la pentacampiona del món. Aquesta situació no afecta gens el dia a dia d'Ancelotti a la seva feina amb el Reial Madrid, on es manté l'enfocament i la dedicació cap a l'equip i els objectius a curt termini.

El PSG i el Reial Madrid estan vivint un període de canvis i especulacions pel que fa a les seves banquetes, però els dos clubs confien que els seus respectius entrenadors compliran els seus contractes i treballaran en benefici dels seus equips. La incertesa del mercat de fitxatges i els rumors són part del futbol i els aficionats esperen amb ànsies la confirmació oficial d'aquests possibles moviments.