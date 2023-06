La selecció espanyola alça el títol. Foto: Europa Press

11 anys després, la selecció espanyola masculina absoluta torna a guanyar un títol. Es tracta de la Nations League, i la victòria va arribar a la tanda de penals a una combativa Croàcia, amb què va empatar (0-0) a la final disputada a l'Estadi De Kuip de Rotterdam i davant la qual va posar fi a 11 anys sense alçar cap copa.

Un cop més, Espanya va haver de lluitar fins al final contra els croats, com sempre irreductibles i competitius amb les armes. Després d'un matx equilibrat, on no va brillar i on només es va poder sentir superior al tram final del temps reglamentari ia la pròrroga, no va ser capaç de fer gol i al final va marxar a uns penals, les últimes tandes dels quals, a Qatar ia la EURO, havien estat d'infaust record. Aquest cop, en canvi, la glòria esperava la tricampiona d'Europa. Unai Simón va parar 2 dels llançaments dels balcànics i Dani Carvajal, a l'estil Panenka, va deixar gens la decisió d'Aymeric Laporte que va allargar l'espera.

Espanya va mostrar una millor versió que el rival des de l'inici del matx, amb la possessió de la pilota i una forta pressió que no va permetre que per moments va asfixiar el rival. Així va arribar la seva única, i millor, oportunitat de la primera meitat, amb Gavi robant a la sortida des de Livakovic, però sense encertar amb el seu xut. Espanya no li va poder donar continuïtat a aquest inici i Croàcia va anar de mica en mica millorant el seu joc.

Tot i no trobar Luka Modric en zones de perill, els croats també van donar algun ensurt a Unai Simón, sobretot amb una pilota llarga a l'esquena de Le Normand i Laporte que Kramaric, encara que es va arribar a plantar sol davant el porter de l'Athletic Club, no va aprofitar ben destorbat pel central del City que va acabar per enviar la pilota a córner.

No va amenaçar gaire més el combinat balcànic, tret d'un parell de cops de cap de Perisic, mentre que Espanya tampoc va ser capaç d'inquietar Livakovic, amb poc d'Asensio, més actiu en el tram final, Yéremi Pino i Álvaro Morata, que en aquesta ocasió no va poder jugar de manera tan encertada d'esquena a porteria com a la semifinal contra Itàlia.

ELS CANVIS, CLAU

De tota manera, De la Fuente no va variar res de cara als segons 45 minuts en què el primer ensurt va ser dels de Dalic, amb un xut massa creuat del lateral Juranovic després d'una bona centrada de Perisic i una sortida una mica erràtica d'Unai Simón.A Espanya li costava crear, però va respondre amb un cop de cap d'Asensio després d'una bona jugada col·lectiva i una centrada de Jordi Alba, un miratge perquè eren els croats, poderosos en l'aspecte físic, els que més pressionaven i rondaven l'àrea espanyola.

Després d'un potent xut de Rodri que se'n va anar a prop del pal, De la Fuente va decidir llavors moure la banqueta amb l'entrada de més mordent ofensiu amb Ansu Fati i Joselu per Pino i Morata, respectivament. Croàcia va decidir afluixar una mica el ritme inicial i va preferir ajuntar-se més a prop de Livakovic per intentar sorprendre en alguna transició.

I aquest pas enrere va provocar que Espanya aconseguís el comandament per al tram final del matx. Ansu Fati, després d'una altra bona jugada pel costat esquerre, va tenir la millor del partit, però el seu xut el va treure sota pals Perisic. Asensio, amb la dreta, va disparar massa creuat en una altra bona opció i la final se'n va anar a la pròrroga.

En el temps suplementari, Croàcia va recuperar una mica d'energia, però no es va poder desfer del domini més gran del combinat espanyol, que va ser el que va tenir les millors ocasions, totes dues de Dani Olmo, a la recerca d'evitar una tanda de penals que aquesta vegada va somriure per tornar a assaborir un títol.