Asisat Oshoala / @EP

El futbol femení continua sumant episodis indignes d?una lliga professional. Aquesta temporada, la companyia de telefonia mòbil i fibra òptica Finetwork va arribar a un acord amb LaLiga per ser el principal esponsor del campionat domèstic espanyol.

Tot i això, Relevo ha tret a la llum que l'empresa no ha pagat els 4 milions d'euros que havien acordat al principi del curs en concepte de patrocini. Cal tenir en compte que el nom de la companyia ha aparegut a les samarretes, a les publicitats, a les retransmissions, als cromos i ha donat nom a la competició: Lliga F.

La companyia afirma que no han signat cap contracte amb la lliga femenina ni amb els clubs, per la qual cosa no estan obligats a pagar-ho. Per contra, el que afirmen és que van tenir un "acord d'intencions durant un període de vigència molt limitat", però que el contracte com a tal no es va signar mai, tot i que ells mateixos van anunciar l'acord de patrocini a les xarxes socials.

La Lliga F, per part seva, afirma que l'acord és vinculant i que el patrocini va començar des del novembre. L'últim cop que Finetwork es va pronunciar en nom de la Lliga F va ser el 23 de maig passat, en motiu del dia internacional del futbol femení. Des de llavors, per a l'empresa va desaparèixer l'obligació de pagar els 4 milions estipulats per la primera temporada de patrocini.