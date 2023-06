El Barça celebra el títol de Lliga. Foto: Europa Press

El Barça es va proclamar, dimarts passat 20 de juny, campió de la Lliga ACB gràcies a la seva victòria per 82-93 sobre el Reial Madrid en el tercer partit de la final del play-off, deixant el còmput global de l'eliminatòria per 3 -0 i coronant la temporada 2022/23 amb el títol que volia Nikola Mirotic per acomiadar-se del club blaugrana amb magnificència.

En un WiZink Center a vessar, ensordidor en els primers compassos, els visitants van signar un 0-4 d'inici que aviat va neutralitzar i va voltejar el conjunt blanc amb un triple de Dzanan Musa i una esmaixada de Guerschon Yabusele. Va obrir llavors el seu compte particular Niko Mirotic, objectiu dels xiulets del públic, encistellant el seu primer intent de tres.

Això va igualar la contesa mentre el Reial Madrid replicava amb punteria, gràcies a una aportació coral. Adam Hanga i Mario Hezonja convertien punts gràcies a la fluïdesa del base Nigel Williams-Goss, alhora que Musa veia bones línies de passi. El quintet titular dels locals estava donant més rèdits, així que el Barça va moure fitxa.

L'entrenador culer, Sarunas Jasikevicius, va donar oxigen als seus principals trets excepte Mirotic, a qui només Sertac Sanli li donava relleu. Ben defensat, Nikola Kalinic lluïa guarismes discrets a la 'pintura' i Rokas Jokubaitis va agafar la batuta de comandament, passant Tomas Satoransky a jugar de '2' en comptes d''1'.

Tot i tancar el primer període amb un 21-20 en contra, els blaugranes van saber encaixar les peces per fer una estirada fins a posar el 22-29 amb un triple de Kalinic, que va deixar anar així la seva pressió per les fallades prèvies. El tècnic local, Chus Mateo, va respondre amb un temps mort que va saber interpretar Rudy Fernández amb un arreó immediat.

Amb dues accions protestades en sengles atacs del Barça, una penetració a cistella de Fabien Causeur es va saldar amb un 2+1, després de la segona falta personal de Nico Laprovittola, i va forjar un parcial de 9-2 amb el WiZink pujant als seus . Mateo havia encomanat la brega a les 'vaques sagrades', amb Sergio Rodríguez i Sergio Llull al capdavant.

Sense sort per al 'Chacho', Causeur sí que va conjugar bé les ofensives amb Llull, autor d'un triple per empatar el marcador (36-36) a poc més de dos minuts per al descans. El mateix Causeur va obrir forat (39-36) amb una altra cistella llunyana, així que Jasikevicius va canviar la seva estratègia al pal baix, confiant en Oscar Da Silva i James Nnaji.

Amb Sanli carregat amb faltes, Mirotic sec durant molts minuts i Jan Vesely amb l'espiell desenfocat, el desplegament dels 'alts' al Barça se'n ressentia. Tampoc Laprovittola, ÁlexAbrines ni Kyle Kuric havien quallat una primera meitat de somni, precisament, però els blaugranes van evitar al descans (41-38) que la ferida s'obrís.

De fet, el quadro visitant va tornar de vestidors amb un altre aire, fent un 0-6 d'arrencada amb anotació de Laprovittola i Vesely, ja despertats. L'argentí fins i tot va ampliar l'avantatge culer fins al 45-49 amb un triple, de la mateixa manera que va fer Mirotic per establir el 47-52 al mateix temps que al bàndol madridista destacaven els pivots.

La insistència d'Edy Tavares i de Yabusele va mantenir els locals en lliça (59-59). Al davant, la unitat 'B' blaugrana fluixejava excepte per la brillantor de Jokubaitis. I aquí Chus Mateo va trobar la manera de fer mal, posant de nou a la pista Vincent Poirier, que es va entendre amb el 'Chacho' per aixecar les grades amb una esmaixada d''alley oop' (62-61).

Una altra bona acció del pivot francès, igualment a passada del canari, va ser resposta per un triple de Kalinic per esgotar el minut 30 amb 66-67 a favor culer. Mirotic va anotar una altra cistella de tres només començar el quart període, enllaçada amb una cistella de Jokubaitis que va incomodar Chus Mateo; temps mort, 'ipso facto', demanat per l'entrenador local.

Hezonja, una mica apagat tota la nit, va protagonitzar una bona jugada ofensiva, però va fallar un tir lliure vital amb 68-72. L'equip català va arribar a marxar per 72-79 intervingut el període, de manera que el Reial Madrid va fiar el seu futur a la intimidació de Tavares sota taulers. Vesely, a ratxes, va contestar amb tremp en un parell de cistelles oportunes.

Amb el marcador en 73-81 a cinc minuts de la conclusió, al Madrid se li escorrien les idees i només Tavares exercia de far en atac. A sobre, en defensa gairebé tot passava per intentar aturar Laprovittola, assistent habitual de Vesely. Per part merenga, a més, no van entrar dos triples de Causeur i del 'Chacho' Rodríguez en moments candents.

De mica en mica, el Barça fregava el títol a cada cistella ben treballada, encara que aquesta vegada sí un triple del Chacho va reduir distàncies (80-85). l'hispanomontenegrí va anotar, va treure la falta del croat i va fer aixecar d'alegria tota la banqueta visitant.

Mirotic, l'home de la final més per l'extraesportiu que per l'esportiu, va transformar el tir lliure per donar al Barça una renda de +10 (80-90). Sonava a sentència i els 'Berserkers' així ho van entendre, entonant càntics per mitigar preventivament el neguit de la resta del WiZink. Quedaven els últims cops de cua, però no hi va haver èpica.

Els merengues havien gastat els cartutxos d'heroica un mes abans a l'Eurolliga, culminada amb èxit per als seus interessos. Tot i això, la Lliga Endesa ha abaixat el teló amb un desenllaç controlat pel Barça fins a sortir campió de casa de l'etern rival. 82-93, cronòmetre esgotat i abraçades per tot arreu, i amb Mirotic acaparant els focus de la glòria.