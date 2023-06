Márquez, en una imatge recent. Foto: Twitter (@marcmarquez93)

El pilot català de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha confirmat que estarà a Assen , al Gran Premi dels Països Baixos , la vuitena cita de la temporada i última abans de l'aturada estiuenca, amb l'objectiu de "deixar enrere el dur fi de setmana d'Alemanya", en què va patir un total de 5 caigudes que li van impedir participar a la cursa de diumenge passat, segons ha informat el seu equip.

"Arribo a Assen amb ganes de deixar enrere el cap de setmana dur d'Alemanya. Tenim una carrera més abans de l'aturada estiuenca i l'objectiu és recopilar moltes i bones dades perquè els enginyers puguin treballar durant aquestes properes setmanes. Aquest és l'enfocament per a el cap de setmana, hem de mantenir la calma i afrontar el GP amb un pla clar”, va expressar el pilot en declaracions que va publicar Repsol Honda.

El Gran Premi de Països Baixos serà la darrera cita última abans de l'aturada que el campionat es prendrà al mes de juliol. El 8 vegades campió del món hi aterrarà després d'un complicat cap de setmana a Sachsenring, on va patir una fractura al dit polze de la mà esquerra, va impedir que pugés a la seva Honda a la cursa al circuit germànic, tal com va decidir el mateix Márquez.

El de Cervera espera recuperar bones sensacions al traçat neerlandès, on ha pujat al podi en 10 ocasions i ha aconseguit 5 victòries (1 a 125cc, 2 a Moto2 i 2 a MotoGP), 4 segons llocs a MotoGP i 1 tercer, també a la categoria reina.

A més, l'equip Repsol Honda va anunciar que el valencià Iker Lecuona reemplaçarà Joan Mir, que segueix recuperant-se amb l'objectiu de tornar al Gran Premi de Gran Bretanya. El pilot de Superbikes ja va pujar a l'Honda RC213V al passat GP d'Espanya, quan va substituir precisament Márquez.