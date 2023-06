James Nnaji, jugador del Barça de bàsquet / @EP

El racisme continua sent un element lligat a l'esport a Espanya, malauradament. Després de la polèmica desfermada amb Vinicius Jr. en el partit contra el València a Mestalla, un nou escàndol ha sortit a la palestra per demostrar que hi ha molts comportaments que s'han d'eradicar.

Aquest dimarts, els jugadors del Barça van viatjar a Madrid per disputar el tercer partit de la sèrie de la final de la Lliga Endesa de bàsquet. Quan els jugadors blaugranes van baixar de l'autobús, els aficionats madridistes es van acarnissar amb el nigerià James Nnaji, que va rebre insults com a "negre de merda".

El Barça va acabar guanyant el partit i, en conseqüència, la lliga. Tot i això, Sarunas Jasikevicius, l'entrenador blaugrana, va voler remarcar els insults racistes que havien tingut lloc hores abans.

"Vull parlar del que va passar aquí. És una cosa lamentable. Jo crec que no pot ser. Escolto molt sobre Vinicius i ara hem de parlar nosaltres sobre què passa", va reclamar l'entrenador blaugrana.

"Això ha de parar ja. Això no va amb els valors del Reial Madrid i els seguidors del club. Estem molt enfadats amb això. Demà s'oblida, però no pot ser. Tant me fa que sigui un jugador del Reial Madrid, del Barcelona o de qualsevol altre equip. Cal controlar això, cal lluitar contra això i lluitarem per això", sentenciava.