L'entrenador de la Roma, el portuguès José Mourinho , ha estat castigat amb 4 partits de sanció en competicions UEFA per " dirigir llenguatge abusiu " cap a l'àrbitre de la final de l'Europa League contra el Sevilla, l'anglès Anthony Taylor.

"Suspendre l'entrenador de l'AS Roma, José Mourinho, per als propers quatre partits de competició de clubs de la UEFA en què participaria, per dirigir un llenguatge abusiu a l'àrbitre del partit", va anunciar la UEFA dimecres passat 21.

A més, la competició va multar el conjunt italià amb 50.000 euros i la prohibició de venda d'entrades als seus seguidors a domicili per al proper partit continental, per "encendre bengales, llançar objectes, causar danys i provocar disturbis entre el públic" durant la final. A més, el conjunt italià haurà d'afrontar una multa de 5.000 euros per "conducta impròpia de l'equip".

Finalment, respecte a la final de l'Europa League, la UEFA va ordenar als italians posar-se en contacte amb la Federació Hongaresa de Futbol "en un termini de 30 dies per a la liquidació dels danys causats pels seus seguidors" durant el partit, entre els quals figuren "papereres trencades, gots, endolls i seients trencats".