El club català, conegut com a "més que un club", ha reafirmat la seva identitat poliesportiva en afegir aquest èxit a la seva il·lustre història. | @EP

El FC Barcelona fa història en aconseguir el ple de títols a totes les lligues dels equips professionals. Divendres passat, l'equip de futbol sala va completar el sextet de lligues de la temporada 2022/23, un èxit sense precedents al club català que s'enorgulleix de ser el "millor club poliesportiu" del món. Sota la presidència de Joan Laporta, que ha prioritzat aquesta faceta polifacètica malgrat la crisi econòmica del club, el FC Barcelona ha aconseguit una gesta excepcional.

El FC Barcelona ha estat reconegut al llarg de la seva història com a "més que un club" a causa del seu caràcter poliesportiu des dels seus inicis. Les seccions d'handbol i hoquei sobre patins han dominat en diverses èpoques tant a nivell nacional com europeu. Aquest èxit del 2023, en guanyar totes les lligues a les seccions professionals, reforça la seva identitat i ADN esportiu.

Històricament, els equips de futbol, bàsquet, handbol i hoquei sobre patins han guanyat títols amb més o menys regularitat. Posteriorment, l'equip de futbol sala es va sumar a aquesta llista d'èxits i, des de fa més d'una dècada, l'equip de futbol femení també ha aconseguit triomfs, títols i celebracions.

L'any 2012, quan l'equip de futbol femení va guanyar la seva primera lliga, totes les seccions professionals, excepte una, també van conquistar les seves lligues respectives. L'equip de futbol, dirigit per Pep Guardiola i que venia de guanyar el títol l'any anterior, no va aconseguir el campionat en aquesta ocasió, però el va recuperar el 2013 després de la trista pèrdua de Tito Vilanova. Tot i això, el 2012, el Barça no va poder guanyar la lliga en cap secció.

Durant la darrera dècada, el Barcelona ha tingut una mitjana de 3,7 títols de lliga entre els seus 6 equips professionals. El pitjor any va ser el 2017, quan només l'handbol i l'hoquei sobre patins, les seccions més llorejades a la història del club, van guanyar el campionat. Abans del ple d'aquest 2023, amb les 6 lligues, el millor any havia estat el 2021, amb 5 títols (tots excepte el futbol masculí).

HANDBOL I FUTBOL FEMENÍ

El Barça va començar la gesta de títols aquest any amb el futbol femení i l'handbol. L'equip d'Antonio Carlos Ortega ha estat un clar dominador a la Lliga ASOBAL, amb escassos rivals que hi facin front. Aquesta dinàmica es repeteix des del 2011, acumulant títols de lliga temporada rere temporada i guanyant amb diverses jornades d'antelació. El Barça Femení ha viscut una experiència similar a la Lliga F, amb un títol d'hora i un avantatge de 10 punts sobre el Reial Madrid Femení, permetent-se relaxar-se les últimes setmanes per preparar un exitós assalt a la Champions League.

FUTBOL MASCULÍ

Xavi Hernández, en la primera temporada completa al comandament, ha tornat al FC Barcelona el títol de Lliga després de tres anys de sequera, aconseguint així el campionat que l'equip no aconseguia des de l'etapa d'Ernesto Valverde. Sota la presidència de Joan Laporta, que va assumir un risc considerable amb el projecte, es van fer fitxatges clau que van elevar el nivell competitiu de la plantilla.

Construint un conjunt sòlid basat en un sistema tàctic amb quatre centrecampistes, Xavi ha comptat amb l'aportació decisiva de Robert Lewandowski, màxim golejador, i les destacades actuacions de Ter Stegen, el porter menys golejat. Els blaugranes han demostrat una regularitat superior a la dels seus principals perseguidors, el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid, i encara que han resolt nombrosos partits per estret marge, han dominat completament el campionat. El Barça va assegurar el títol amb quatre jornades d'antelació en vèncer l'Espanyol al derbi disputat a l'estadi de Cornellà-El Prat.

HOCKEY

L'hoquei sobre patins tampoc ha fallat a la cita amb l'OK Lliga. L'equip dirigit per Edu Castro ha mantingut una gran regularitat al llarg de la temporada i ha aconseguit assegurar el títol de lliga de manera dominant. El Barcelona ha estat un dels equips més reeixits en la història de l'hoquei sobre patins, i aquesta temporada no n'ha estat una excepció.

BÀSQUET

L'equip de bàsquet, dirigit per Sarunas Jasikevicius, també ha contribuït al ple de títols en guanyar la Lliga ACB. El Barça Basket ha tingut una temporada destacada, demostrant la seva qualitat i dominant a la competició nacional. Amb una plantilla talentosa i un estil de joc atractiu, l'equip ha aconseguit conquerir el campionat i afegir-lo a l'impressionant palmarès del club.

FUTBOL SALA

Per acabar, l'equip de futbol sala es va unir al ple de títols en proclamar-se campió de la Lliga Nacional de Futbol Sala (LNFS). El conjunt dirigit per Andreu Plaza ha demostrat un joc espectacular i una gran solidesa al llarg de la temporada, emportant-se el títol en una competició molt competitiva.

"MÉS QUE UN CLUB"

En resum, el FC Barcelona ha aconseguit una fita històrica en aconseguir el ple de títols a totes les lligues dels seus equips professionals la temporada 2022/23. Aquest èxit reforça la imatge del Barcelona com el "millor club poliesportiu" i demostra la seva capacitat per obtenir èxit en diverses disciplines esportives.

Sota la presidència de Joan Laporta i el lideratge dels seus entrenadors i jugadors, el club ha demostrat la seva grandesa i ha escrit un nou capítol a la seva rica història.