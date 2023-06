Els aficionats temen que els èxits obtinguts aquesta temporada siguin difícils de repetir en el futur. | @EP

Joan Laporta s'enfronta a un estiu crucial a la seva vida professional i personal mentre presideix el Futbol Club Barcelona. Enmig dels èxits esportius de les diferents seccions del club, amb títols nacionals a totes elles, Laporta es troba en una cruïlla financera i esportiva.

Després del recent èxit a la lliga ACB de bàsquet contra el Reial Madrid, el Barça està a punt d'assolir una fita històrica en guanyar tots els títols de les seccions professionals del club. Només falta la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala contra el Jaén, cosa que sumaria un total de 6 trofeus en futbol, futbol femení, hoquei sobre patins, bàsquet, handbol i futsal.

Tot i això, aquests moments d'alegria podrien convertir-se en una cosa irrepetible a causa de la precària situació financera del Futbol Club Barcelona. Davant d'aquesta situació, Laporta ha pres la decisió de sacrificar les seccions per mantenir l'equip masculí. El president ha optat per reduir els recursos destinats a aquestes àrees poliesportives.

L'estiu passat, el club va aconseguir fitxatges destacats com Lewandowski, Koundé i Raphinha mitjançant estratègies financeres controvertides, incloent-hi la venda de part de Barça Studios i drets televisius. Aquests moviments van permetre a l'equip sortir d'una etapa de mediocritat esportiva. Tot i això, l'eliminació primerenca a la Champions League va afectar la situació econòmica del club. El desafiament més gran del Barça és la seva excessiva massa salarial, que ha consumit tots els recursos disponibles. L'objectiu és reduir la massa salarial de 530 milions d'euros a 450 milions.

Tot i que les sortides de jugadors com Gerard Piqué, Sergio Busquets i Jordi Alba han alleujat la massa salarial, això no és suficient per garantir l'èxit. La direcció esportiva i econòmica del club ha prioritzat reduir dràsticament les despeses. El juny del 2023, el Futbol Club Barcelona compta amb un pressupost de 616 milions d'euros, dels quals 500 milions corresponen al primer equip masculí.

El bàsquet i l'handbol seran especialment afectats per les retallades, amb reduccions de fins a un 15% a totes les àrees poliesportives. Al bàsquet, s'espera una reducció d'entre 20% i 25% al pressupost, cosa que implica una disminució d'entre 8 i 11 milions d'euros. La sortida de Nikola Mirotic, el jugador més ben pagat, se sumarà a altres retallades, incloent-hi la possible rescissió del contracte de Cory Higgins. L'objectiu és mantenir una plantilla competitiva amb un pressupost més ajustat.

L'handbol, guanyador de dos Champions League els últims tres anys, també patirà retallades significatives. Es considera que el contracte del croat Luka Cindrić està “amortitzat” i podria rescindir-se. Gonzalo Pérez de Vargas, capità de l'equip, podria sortir si es presenta una bona oferta del Kiel alemany.

Les seccions no professionals també patiran retallades, tot i que només representen 4 milions d'euros del pressupost del club. Laporta ha garantit la viabilitat de totes aquestes seccions esportives amateurs, que inclouen disciplines com atletisme, rugbi, voleibol, hoquei herba, hoquei gel, patinatge artístic, bàsquet femení i bàsquet en cadira de rodes.

A més de les retallades a les seccions, Joan Laporta ha pres la decisió de tancar Barça TV i acomiadar els seus 150 empleats, cosa que suposarà un estalvi addicional de 8 milions d'euros. Aquesta mesura respon a les exigències de LaLiga i el seu president, Javier Tebas. Tot i això, aquesta acció ha generat crítiques, ja que alguns consideren que el club està pagant les conseqüències d'errors passats.

El Futbol Club Barcelona, que s'ha autoanomenat “més que un club”, està deixant enrere les seccions que han contribuït a la grandesa. Competir en el futur i assolir l'històric ple de títols de lliga de la temporada 2022/2023 es presenta com un desafiament cada vegada més difícil.

Tot i que el futbol femení sembla escapar de les retallades, el club tampoc invertirà grans sumes en fitxatges. Per exemple, el retorn d'Ona Batlle des del Manchester United s'ha realitzat sense cap cost.

En resum, Joan Laporta s'enfronta a un estiu crucial on ha de fer malabarismes per equilibrar les finances del Futbol Club Barcelona i garantir l'èxit de l'equip masculí. Les retallades a les seccions esportives, inclòs el bàsquet i l'handbol, plantegen interrogants sobre la capacitat del club per competir a nivell nacional i internacional en el futur. Tot i que el futbol femení se salva de moment, també es veurà afectat per la manca d'inversions significatives. El camí cap a l'èxit es torna cada cop més desafiant, i el club haurà de trobar solucions creatives per mantenir el prestigi i continuar el llegat esportiu.