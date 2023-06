Part de lequip agraeix el suport del públic. Foto: Twitter (@BàsquetESP)

La selecció espanyola femenina de bàsquet va perdre en la lluita per l'or de l'Eurobasket 2023 davant Bèlgica (58-64), una final a l'Arena Stozice de Ljubljana que va dominar durant 36 minuts i va veure esfumar-se a les últimes jugades del primer títol belga.

Les de Miguel Méndez van caure amb amargor després d'una feina perfecta durant la primera meitat. Després, Emma Meesseman (24 punts) i Kyara Linskens (18 i 15 rebots) van ser suficients per impedir el cinquè or d'una Espanya que torna almenys a les medalles, amb l'onzè metall, després de caure als quarts de final al anterior europeu, disputat el 2021.

L'etapa Méndez semblava beneïda i així va quedar segurament malgrat no endur-se l'or, però el títol es va esfumar amb amargor. La defensa espanyola no va saber rematar aquesta dupla pletòrica i, amb tot en joc, tampoc hi va haver encert per respondre al desafiament final de les belgues. A la seva primera final va aixecar el títol una Bèlgica sense complexos ni por davant una Espanya que volia tornar a regnar.

Espanya va assecar el millor atac del torneig i va martellejar el cèrcol rival amb Queralt Casas, Raquel Carrera i Paula Ginzo com a destacades, però va trobar a faltar la millor versió d'Alba Torrens, que es va poder veure a semifinals. L'entrada de les de Méndez va tenir valor doble, per manar i per abaixar els fums a una Bèlgica que venia d'escombrar França a semifinals. Torrens es va encarregar d'assumir els primers llançaments, experiència al servei de l'equip, per convertir-se en la màxima anotadora històrica del torneig.

El pols defensiu a alta intensitat l'anava guanyant Espanya (12-6), frenant Vanloo i Allemand, i van fer el que van poder amb Meesseman i Linskens. A més, la irrupció de Casas va donar punts importants a Espanya i la rotació es va deixar notar amb el pas dels minuts. La bona defensa i la paciència en atac van guardar la renda amb 32-24, però les belgues van anar trobant les armes.

TOT S'ESFUMA EN 4 MINUTS

A la represa, Bèlgica va pujar el llistó defensiu i va ensenyar el nivell que el va portar a la primera final continental. Espanya va trobar encert exterior amb Casas i Leo Rodríguez (42-34), però el rebot va continuar sent belga amb Linskens. La figura de Meesseman, elegida fet i fet MVP del campionat, començava a campar sense fre i sense resposta anotadora a les espanyoles el guió va canviar.

Tot i la lluita de Carrera, Meesseman va tirar de recursos per posar per davant Bèlgica per primera vegada a quatre minuts del final (54-55). Amb l'aigua al coll, Espanya va buscar Torrens però es va anar quedant sense resposta. Bèlgica no va vacil·lar i va trobar una defensa més desdibuixada en el moment decisiu per fer història a costa d'una selecció espanyola que es va quedar amb la mel als llavis.