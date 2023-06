Foto: Europa Press

La jutgessa del Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona , que investiga el Cas Negreira , ha rebutjat la petició del Futbol Club Barcelona de personar-se com a acusació particular en el cas com a perjudicat.

A la resolució la jutgessa qualifica de contradictòria la petició del Barça, ja que l'actual president del club, Joan Laporta , el mes d'abril passat "va afirmar que els serveis d'assessorament van ser efectivament prestats, que es van documentar en factures detallades amb els corresponents conceptes i van ser pagats mitjançant transferències bancàries, constant els pagaments a la comptabilitat del club”.

La causa s'investiga pels presumptes delictes continuats de corrupció entre particulars a l'àmbit esportiu, administració deslleial i falsedat en document mercantil, pels presumptes pagaments irregulars del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira.

La jutgessa instructora, que també ha prorrogat el secret de les actuacions un mes i ha acceptat la personació com a acusació popular d'un particular que es va querellar contra Laporta i un altre expresident, ha assegurat que d'aquesta compareixença "no se'n desprèn l'existència de dany patrimonial algun per al club”.

OPOSICIÓ DE LA FISCALIA

Per part seva, la Fiscalia es va oposar que la jutgessa admetés que el Barça es personara com a acusació, ja que assegurava que l'administració "indeguda" es va dur a terme pels dirigents del club que estaven autoritzats per prendre decisions.

A més, manifestava que és "incompatible" que sigui acusació mentre també compta amb la condició d'investigat pels seus pagaments, entre el 2001 i el 2017, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres.

També hi estan investigats el mateix Negreira i el seu fill, Javier Enríquez, els expresidents blaugranes Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, els exdirectius del club Óscar Grau i Albert Soler i l'empresa de Negreira DASNIL 95 SL.