LaLiga ha modificat lleugerament la normativa del control econòmic , en relació amb els clubs excedits i de manera transitòria per a la temporada 2023-2024, amb l'objectiu d' estimular els fitxatges al mercat d'aquest estiu , mentre continuen estalviant en les diferents operacions.

Aquestes modificacions es refereixen, concretament, a l'article 100, és a dir, la regla especial sobre inscripció de jugadors. de plantilla).

A més, la suma de tot allò generat pels estalvis no podrà computar per més del 60% de l'excés a l'inici de temporada. Aquesta modificació, transitòria per a la temporada que ve, beneficiarà els clubs de LaLiga que estan excedits en els seus respectius límits de cost de plantilla, que ara podran operar al mercat i alhora estalviar continuar estalviant.

D'aquesta manera, la patronal, d'acord amb els clubs, n'augmenta el marge per fitxar, amb el propòsit d'animar un mercat d'estiu fins ara una mica estancat, facilitant noves incorporacions als clubs més ofegats amb el límit salarial.

Abans, els clubs de LaLiga dedicaven el 40% sobre l'estalvi als salaris dels nous fitxatges i es podien gastar com a màxim un 20% de la plusvàlua generada per traspassos. Mentre que, si ara tot allò generat no podrà excedir el 60%, abans tot el que permetien els estalvis no podrà computar per més del 40% de l'excés quan arrenqui la temporada.