Foto: Instagram (@apeleteirob)

Espanya és un dels països que es troba a l'avantguarda mundial pel que fa a reconeixement de drets al col·lectiu LGTBIQ . L'impuls a lleis pioneres com la 'Ley Trans ', encara que controvertida, dibuixen el camí del camí que cal recórrer en matèria de tolerància i respecte a la comunitat que enarbora la bandera arcoiris. No obstant això, encara avui dia hi ha una sèrie d'interrogants de difícil resposta, més enllà de valoracions polítiques o ideològiques. La integració del col·lectiu trans al circuit de l'esport professional és un debat que fa anys que cueja i que rebota de federació en federació i de disciplina en disciplina, sense trobar-ne un posicionament definitiu.

Des del COI fins a lligues menors, l'encaix dels esportistes trans és un tema escabrós, ja que hi ha una sèrie de condicionants biològics i fisonòmics que serveixen com a argument tant per a partidaris com a detractors. La realitat és que, mancant un pronunciament unànime, són les Federacions les que individualment fixen els seus límits al voltant de si pot o no pot competir un atleta transgènere . A dia d'avui hi ha moltes llacunes en el pla normatiu, per la qual cosa podem trobar dictàmens diferents fins i tot en la mateixa disciplina depenent de la federació a què se li pregunti.

En qualsevol cas, les opinions són variades fins i tot entre els mateixos esportistes. L'última a mullar-se i opinar sobre aquest assumpte ha estat l'olímpica Ana Peleteiro , que en una entrevista va donar el seu punt de vista afirmant que “s'han d'obrir les portes a les persones trans”, però en nivells per sota del professionalisme .

Consulta la notícia competida a Galiciapress.