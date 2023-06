En roda de premsa celebrada aquest matí, Natxo Parra, advocat del Col·lectiu Ronda que integra l’equip assessor de la plantilla de Barça TV, ha confirmat que a menys de 48 hores per a la finalització del període de consultes de l’expedient d’acomiadament col·lectiu que pretén extingir els 94 llocs de treball actuals, no existeix cap tipus d’acord entre les parts i que la «situació s’aboca de forma irremeiable a un procés judicial on els treballadors i treballadores demandaran Barça Produccions i el propi club denunciant l’existència d’una situació de cessió il·legal».

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona



«A hores d’ara, no hi ha cap acord i l’expectativa és que la situació no variï. Demà, 30 de juny, finalitzaran les emissions del canal TDT de Barça TV i en els propers dies s’executarà l’acomiadament de les 94 persones que integren actualment la plantilla. Durant les darreres setmanes, els treballadors i treballadores ho han fet tot per intentar assolir un acord que permetés la continuïtat del major nombre possible de treballadors i condicions de sortida dignes per a les persones que no poguessin seguir vinculats a l’activitat comunicativa del club . Però ha estat impossible, hem topat una i altra vegada amb un mur. Com ha estat impossible també aconseguir que el FC Barcelona assumís la seva responsabilitat i participés en un procés derivat de la seva decisió de tancar el canal. Els treballadors que han portat la imatge del club arreu del món, els que han fet possible que els aficionats del Barça tinguessin el privilegi de poder conèixer la història i seguir diàriament l’activitat del club i de totes les seves seccions no han pogut aconseguir que el FC Barcelona participés en les negociacions per acomiadar-los. Se’ls ha tractat com a persones alienes i no com a professionals que, en alguns casos, treballen pel club des de l’any 1999», ha explicat l’advocat en compareixença davant els mitjans de comunicació celebrada aquest matí al despatx del Col·lectiu Ronda.



Natxo Parra ha confirmat que a menys de 48 hores per a la finalització del període de consultes i el cessament de les emissions de Barça TV «no existeix cap perspectiva raonable de pensar que es pot assolir un acord, malgrat la plantilla ha emprat totes les vies de diàleg i ha actuat amb la màxima voluntat d’entesa per la seva implicació i estima per un club que no s’ha dignat a escoltar-los».

Una part ínfima del deute

Natxo Parra destaca la incongruència de que el FC Barcelona «pretengui seguir desenvolupant l’activitat comunicativa que genera a través de les 13 persones que té contractades a Barça Produccions. És inversemblant i materialment impossible», conclou. En aquest sentit, admet que «l’estratègia comunicativa del club pot variar i es pot valorar que no passi pel manteniment d’un canal TDT, però el que és evident és que un club de dimensió mundial com el Barça ha de mantenir la producció dels materials audiovisuals que diàriament serveixen per alimentar les xarxes i la comunicació per altres vies i plataformes, incloent-hi les retransmissions en streaming. I aquesta plantilla ja fa molts anys que està produint aquests materials. Si l’activitat es manté no hi ha raó per a que no la segueixi fent la gent que ho està fent a dia d’avui, amb molt bona acollida per part de l’afició culer arreu del món».

«No sabem d’on surt -ha continuat l’advocat- la xifra que s’esmenta de que Barça TV té un cost anual pel club de 14 milions d’euros. O més ben dit, el que sabem és que aquest cost no prové de la despesa salarial vinculada a la plantilla. La nòmina anual de tota la plantilla és de poc més de 3.5 milions d’euros. Si el club necessita reduir despesa, com tots sabem, una bona mesura seria internalitzar la plantilla perquè hi ha molta diferència entre 14 i 3.5 milions d’euros i la resta de despeses (instal·lacions, mitjans tècnics....) ja són propietat del club. En qualsevol cas, els problemes econòmics del club no se solucionen per aquesta via»





¿Qui pensa en el club?



«Doncs sembla que els qui més estan pensant en el futur del club és, precisament, la plantilla de Barça TV; més que el propi club, de fet», afirma amb contundència l’advocat. «La plantilla entén la situació i sempre ha volgut negociar en uns termes que assumibles i que no fossin perjudicials pel club. Durant totes aquestes setmanes, l’únic que s’ha demanat era poder parlar amb el FC Barcelona sobre el futur i quin paper podia tenir en aquest futur uns professionals experimentats que han demostrat sobradament la seva expertesa. Malauradament, el FC Barcelona ha abandonat i s’ha desentès de la sort d’uns treballadors que des de 1999 llueixen diàriament el seu escut».