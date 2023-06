Foto: La Lliga

“El club es troba en una deriva”. Així de crítica es mostrava, el 29 de juny passat, la Fundació RCDE , que va publicar una carta oberta en què carregava amb duresa contra els actuals dirigents del club.

Al text, l'entitat analitza tant la situació esportiva com institucional. Pel que fa al que passa al terreny de joc, consideren que és necessari "tenir un projecte esportiu, seriós, professional, sòlid i clar que ens porti fins a resultats positius, atès que és evident que ha estat un fracàs fins ara" . I és que el club ha viscut 2 descensos de categoria a 4 anys.

En conseqüència, demanen “responsabilitats i solucions” al màxim accionista, Chen Yansheng, apuntant que “el model de gestió ha estat erràtic” i demanant una profunda reflexió. De fet, asseguren que "cal substituir els actuals gestors per professionals amb experiència al món del futbol, en general, i del RCDE, en particular, amb l'objectiu d'optimitzar la gestió a les diferents àrees".

PRESÈNCIA I INFLUÈNCIA

La Fundació també considera que el club "ha de recuperar la presència i la influència en les instàncies esportives, federatives, arbitrals, mediàtiques i institucionals" i fa una crida que es prenguin les mesures necessàries perquè l'afició no es desencanti.

Per acabar, proposa la creació d'una assemblea de socis compromissaris , un organisme que, a parer seu, hauria de servir per "apropar el club al soci, generar idees i traslladar inquietuds al Consell d'Administració i sensibilitzar la directiva amb les decisions de l'Assemblea, encara que no siguin vinculants".