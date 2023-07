Vinícius assenyala un dels aficionats del València que el va insultar. Foto: Europa Press

El Ministeri de l'Interior ha establert un criteri per a la suspensió i desallotjament dels esdeveniments esportius en què es produeixin incidents racistes, tot això en reforç de les mesures de prevenció i resposta davant d'aquest tipus d'incidents.

Així s'estableix en una instrucció de la Secretaria d'Estat de Seguretat que reforça els instruments a disposició de les Forces de Seguretat per a la prevenció i resposta davant de "conductes i actituds de racisme, xenofòbia" i, en general, "qualsevol expressió de discriminació" o intolerància als espectacles esportius".

En concret, la instrucció recull que en cas que passi un incident racista, el Coordinador de Seguretat podrà proposar a l'àrbitre o jutge esportiu de l'esdeveniment no iniciar, paralitzar o suspendre la seva celebració, així com desallotjar part o tot el recinte per posar fi als incidents.

La llista de comportaments que poden originar la suspensió d'una competició o el desallotjament del públic inclouen declaracions, gestos o insults proferits als mateixos espais, així com l'entonació de càntics, sons o consignes amb missatges vexatoris, ja sigui per raó de l'origen racial , ètnic, geogràfic o social, així com per motius religiosos, orientació i identitat sexual, expressió de gènere o característiques sexuals.