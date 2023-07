Arxiu - Javier Tebas, president de LaLiga, durant un acte

LaLiga EA Sports i LaLiga Hypermotion seran les noves denominacions de la Primera i Segona Divisió del futbol espanyol la temporada 2023-24 i les quatre següents, segons va anunciar LaLiga a la presentació d'una 'Nova Era' amb Electronic Arts com a soci estratègic per a les properes cinc campanyes.

"Avui iniciem una nova era que suposarà un canvi revolucionari tant per al futbol espanyol com per a la indústria. I ho fem envoltats de clubs i socis estratègics com EA Sports, sense els quals res d'això no hagués estat possible. Junts volem oferir un millor futbol per a la societat i una millor societat per al nostre futbol", va comentar el president de LaLiga, Javier Tebas.

Així es va manifestar Tebas en aquesta presentació de la campanya 'Una Nova Era', celebrada a Madrid Content City a Tres Cantos (Madrid), juntament amb el vicepresident de marca d'EA Sports, David Jackson, i representants de gran part dels 42 clubs professionals de LaLiga EA Sports i Hypermotion.

La transformació inclourà una "gran evolució" a nivell de marca, que té a veure amb el seu Pla Estratègic amb CVC "amb increments anuals de doble dígit", va apuntar Óscar Mayo, director general executiu de LaLiga, que no va revelar les xifres de l'acord amb EA, però del qual estan molt satisfets amb l'import per al 'naming' de les competicions.

Aquesta transformació global va començar amb l'anunci del nou posicionament i propòsit de la marca sota el lema 'La Força del nostre futbol', un llançament amb què la competició reafirma el seu compromís per "inspirar" i deixar un "impacte positiu" a la societat , així com "reivindicar" l'orgull de pertinença a LaLiga.

La Nova Era no suposa un 'canvi del símbol, és el símbol del canvi', diu l'eslògan sobre el qual s'assenten quatre eixos, segons es va revelar a la presentació a Madrid: 'Fes que importi a tots'; 'Apunta alta sense por'; 'Creu en el talent, deixa empremta'; i 'Fes el correcte, sempre'.

La relació de LaLiga amb EA Sports s'ha consolidat en els darrers 10 anys. Ara, arrenca una nova etapa en què el 'publisher' líder de videojocs es converteix en 'title sponsor' en lloc de Banco Santander de la competició, cosa que el converteix l'empresa nord-americana en el primer patrocinador internacional a ocupar aquesta posició.

Per a David Jackson, vicepresident de marca d'EA Sports, LaLiga comparteix "de manera única" la visió d'EA d'un futur del futbol "centrat a l'aficionat". "Aquesta associació ens brinda l'oportunitat de replantejar la manera com els aficionats es relacionen amb el joc. Combinant la nostra experiència en la creació d'audiències globalment diverses amb l'esperit innovador de LaLiga, ens desafiarem contínuament, aprendrem i creixerem junts com a socis", va dir.

Jackson va assenyalar que l'"entusiasma" que l'associació amb LaLiga cobri vida de diverses maneres. "Des de la tecnologia audiovisual fins a la innovació en entreteniment, des de les iniciatives de base fins a les comunitats digitals, tot amb la intenció d'apropar els aficionats al futbol", va indicar.

L'acord es veurà reflectit a la nomenclatura de la Primera Divisió, que passarà a anomenar-se 'LaLiga EA Sports' , ia la Segona, que s'anomenarà 'LaLiga Hypermotion' , en referència a la tecnologia que utilitza el videojoc EA Sports FC, basada a la captura en moviment que ofereix imatges d'alta generació per produir experiències més realistes en el joc.

Així mateix, LaLiga Promises canviarà a ' LaLiga FC Futures ' i LaLiga eSports a ' LaLiga FC Pro ', mentre que LaLiga Genuine mantindrà la denominació.

NOUS PROJECTES

La Nueva Era arribarà amb altres aliances com la recentment presentada amb Legends per a l'obertura d'un espai que reuneix la col·lecció més gran de la història del futbol mundial al centre de Madrid, que inclou sis-centes samarretes portades per jugadors en competicions oficials de FIFA, UEFA , Conmebol i LaLiga en un edifici de 4.200 metres quadrats i 7 plantes, que culminen amb un Sports bar LaLiga TwentyNine's Legends.

Així mateix, abans que comenci la temporada 2023-24 s'obrirà una nova botiga de comerç electrònic al costat de Fanatics, amb samarretes, roba d'entrenament i accessoris amb llicència oficial de LaLiga, i el setembre de 2024 veurà la llum un documental sobre LaLiga a Netflix. "És el primer projecte d'esport de Netflix a Espanya i de futbol al món", va apuntar Mayo.

CANVI DE LOGOTIP

Més enllà del canvi visual de la web, que s'adapta al nou logotip i als nous colors corporatius, a nivell tecnològic es produirà un canvi important.

L'aplicació oficial de LaLiga es transforma per oferir una experiència "molt més personalitzada" a l'usuari, que muda d'una app "de resultats i estadístiques" a una altra "d'entreteniment", i en què el registre serà obligatori "amb el per conèixer millor els gustos de l'aficionat”.

LaLiga Fantasy també implementarà modificacions, que es coneixeran a partir del 12 de juliol, que ajudaran a millorar l'experiència de l'usuari, ia nivell audiovisual hi haurà un canvi total del paquet gràfic en la retransmissió dels partits, afectant, entre d'altres, la visualització 'on air', el 'lower', i el marcador, amb uns nous grafismes "més dinàmics i vius".

També canvia l'ús que es farà de cadascuna de les càmeres, cercant nous plànols que acostin l'aficionat encara més a l'EA Sports FC.

"L'objectiu global de les novetats implementades en la retransmissió és ser capaços de mostrar noves perspectives i angles que, enriquits amb informació, donin lloc a una experiència de visualització molt més immersiva, assemblant-se molt més al videojoc", va explicar Mayo.