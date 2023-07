Neymar, en una roda de premsa amb el PSG. Foto: Europa Press

Revés judicial per a Neymar . El futbolista brasiler ha estat condemnat a pagar una mica més de 3 milions d'euros per la construcció d'un llac artificial a la seva mansió als afores de Rio de Janeiro (Brasil) sense respectar les lleis mediambientals pertinents.

Segons un informe elaborat per l'autoritat mediambiental local, es van detectar desenes d'infraccions -el desviament de cursos d'aigua, l'extracció no autoritzada d'aigua dels rius i el moviment de terres- a la luxosa propietat del futbolista, on s'estaven construint un laio artificial i una platja sense autorització.

El cas es va denunciar a la fiscalia ia la policia, que va acordonar la propietat el mes passat, quan les autoritats van ordenar el cessament de tota activitat a la finca.

Tot i això, segons mitjans nacionals, el jugador del PSG, després d'això, ha donat una festa a la mansió, banyant-se fins i tot al llac il·legal de la mansió, situada a la localitat costanera de Mangaratiba, al litoral sud de Rio.