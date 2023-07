Sergi Darder, en un moment de la revisió. Foto: RCDE

Aquest 4 de juliol de 2023 ha estat un dia intens per a l'Espanyol. D'una banda, el primer equip masculí blanc-i-blau ha començat a caminar, posant punt final a les vacances per tenir el primer dia de dinàmica d'equip amb la plantilla (encara que queden moviments de mercat per fer) passant l'habitual revisió mèdica.

Jugadors com Sergi Darder, Sergi Gómez, Óscar Gil i Pol Lozano (que torna després de cessió) han estat sotmesos als habituals exàmens mèdics a la Clínica Corachan de Barcelona .

El RCDE començarà a entrenar a la Ciutat Esportiva Dani Jarque i viatjarà a Marbella el proper dimarts 18 per fer un stage ; d'altra banda, el club ja té tancat un amistós, el 5 d'agost, davant de l'Utrecht neerlandès. La resta de compromisos de preparació seran anunciats properament.

El primer partit del curs serà el segon cap de setmana d'agost (manca veure dia i hora) al Carlos Belmonte d'Albacete.