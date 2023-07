El base del Masnou dels Cleveland Cavaliers. Foto: Cavs

Ricky Rubio, Santi Aldama, Usman Garuba, Juancho Hernangómez i Willy Hernangómez són els grans noms d'una prelista de 16 integrants anunciada aquest dimecres 5 de juliol pel seleccionador espanyol de bàsquet, Sergio Scariolo, per començar a preparar, a finals de juliol, la Copa del Món de 2023 que es disputa a Filipines, Japó i Indonèsia.

Scariolo va comparèixer davant els mitjans de comunicació per oferir la convocatòria inicial amb el president de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), Jorge Garbajosa, en un acte que ha tingut lloc, a les 12.00 hores, a l'Espai Iberia a Madrid. El tècnic va donar continuïtat al bloc que es va proclamar campió a l'Eurobasket del 2022, amb la reincorporació de Rubio, Abalde i Claver, una llista completa de 16, dels quals haurà de descartar 4 per al torneig.

Així, una de les principals novetats de la prelista del tècnic italià és el retorn de Ricky Rubio (157 internacionalitats), peça clau en la consecució de l'or al Mundial del 2019 -corona que defensaran aquest estiu-, encara que absent per una greu lesió de genoll a l'últim Eurobasket. Scariolo rebrà el base amb un somriure, atès el potencial que té per fer fluir a la selecció i millorar tots els companys que té al seu voltant.

També torna un altre veterà com Víctor Claver (157 internacionalitats), que no va poder formar part de l'equip que va conquistar l'Europeu i ara torna per enfortir el lloc de ràfec defensiu. Una demarcació que es va veure danyada per la baixa per lesió de Xabi López-Arostegui, que se suma a l'absència sensible de Lorenzo Brown, un pilar per a Scariolo a l'Eurobasket que no podrà ajudar al Mundial per un problema físic que ha arrossegat durant la darrera temporada.

La llista la integren Alberto Abalde (Reial Madrid), Àlex Abrines (Barça), Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Dario Brizuela (Unicaja), Víctor Claver (València Basket), Alberto Díaz (Unicaja), Jaime Fernández (Lenovo Tenerife), Rudy Fernández (Reial Madrid), Usman Garuba (Atlanta Hawks), Juancho Hernangómez (lliure), Willy Hernangómez (lliure), Sergio Llull (Reial Madrid), Joel Parra (Joventut), Jaime Pradilla (València Basket), Ricky Rubio (Cleveland) Cavaliers) i Sebas Saiz (Alvark Tokyo)