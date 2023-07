Al-Khelaïfi, en una roda de premsa. Foto: Europa Press

Tot i que el PSG va presentar el passat 5 de juliol Luis Enrique com el seu entrenador i avui ha anunciat el fitxatge de Marco Asensio, també hi ha motius perquè, alguns dels seus dirigents, estiguin preocupats. I és que també ahir, el domicili del president del club francès, Nasser Al-Khelaïfi , va ser registrat per la policia francesa com a part de la investigació oberta després de les denúncies presentades pel lobbista Tayeb Benabderrahmane, presumptament segrestat i torturat a Qatar el 2020, segons publica L'Équipe.

Aquesta informació afirma que l'apartament del mandatari del club francès a París va ser registrat després de les denúncies presentades per l'empresari Tayeb Benabderrahmane, dins d'una investigació iniciada per les autoritats.

Al-Khelaïfi havia de ser present al nou centre d'entrenament del PSG per a la presentació de Luis Enrique com a nou tècnic del club parisenc. Des de l'entitat van insistir que el retard, de gairebé 3 hores, que va fer que la roda de premsa comencés gairebé tres hores més tard del previst, va ser per una mica de dilació amb el vol.

Tot i això, des de la premsa francesa apunten que la demora va ser deguda a aquesta inspecció judicial del domicili d'Al-Khelaïfi, que va ser rebut en baixar de l'avió a Le Bourget per un jutge d'instrucció. "Ell sabia que estaria el jutge i va trigar cinc minuts. No té res a veure amb el seu retard que és per un retard a l'avió i un problema familiar", van insistir des del PSG, segons informacions de L'Équipe .

El mitjà francès sosté que Al-Khelaïfi va col·laborar amb el jutge, a qui va proporcionar, durant el registre, "més informació i accés de manera completa i transparent", tal com va expressar un portaveu del president, que va confessar que estan "esperant amb impaciència la conclusió d'aquest cas”.

Benabderrahmane és un empresari francoalgerià instal·lat a Doha l'estiu del 2019, quan va començar com a consultor per al Comitè Catari dels Drets Humans. El lobbista va presentar una denúncia contra Al-Khelaïfi perquè sosté que el 2020 va estar segrestat i va ser interrogat i torturat en tenir informació, suposadament, de documentació que compromet el president del PSG