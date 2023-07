L?entrenador del Barça. Foto: Europa Press

L' entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández , ha demanat més fitxatges per donar un "salt de qualitat" la temporada 2023-24 a la Lliga de Campions , ja que, segons ell, encara els falten "peces", i va assegurar que apostarà pel planter a la pretemporada "si tenen qualitat".

Per al de Terrassa, la marxa de Sergi Busquets i JordiAlba suposa la pèrdua de "dues referències al vestidor" i caldrà reforçar la plantilla. "Ens falten encara peces i en això és important no enganyar l'afició. El president Laporta i MateuAlemany estan fent molt bona feina i intentarem tenir l'equip més competitiu possible. Cal reforçar-se i això ho saben tots dos", va dir a la presentació del 25è aniversari del seu campus a Barcelona.

A l'acte, l'entrenador del conjunt blaugrana va reiterar la necessitat de reforçar-se per a la temporada que ve. "No tenim el privilegi de poder fitxar qui vulguem i ens adaptem", ha manifestat.

"NO SOM FAVORITS, PERÒ LA CHAMPIONS ÉS L'OBJECTIU"

Hernández va assenyalar que la Champions és el gran objectiu per al proper curs. "Favorits no som, però l'objectiu és guanyar-la", ha apuntat i ha fet una crida a l'afició que brindi el suport a l'equip a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant les obres del Camp Nou.

Xavi ha augurat que les incorporacions del migcampista Ilkay Gündogan i del defensa Íñigo Martínez fan un salt de qualitat a la plantilla per poder competir a Europa, i ha destacat que hagin prioritzat el projecte del Barça davant el dels seus equips.

Hernández va dir que té clar que el que cal millorar ara és el joc col·lectiu. “Ho vam fer bé a les competicions nacionals i la nostra assignatura pendent és la Champions. Tenim aquest ànim de revenja. Ens falta aquest salt de qualitat i ens fa molta il·lusió i estem preparats.” Això és el Barça. I beneïda pressió. El Barça és un 10 i cal anar a buscar la Lliga, Superlliga i la Champions”.

No va voler avançar noms sobre possibles reforços, tot i que va recalcar la seva aposta pels jugadors del filial. "Jo sóc del planter i, per descomptat, la priorizo i mai miro noms ni edat. Ansu Fati sortirà igual que tots. Tots els jugadors parteixen de zero. A veure els futbolistes a la pretemporada ia partir d'aquí decidirem. Em és igual que tinguin 16 o 38 anys. El que s'ho mereixi jugarà. No som una ONG, som el Barça", va assenyalar.

Va tornar a insistir en la urgència de reforços perquè per al lloc de pivot no compta amb futbolistes naturals, i tampoc per al de lateral dret. "Cal veure fins on podem arribar depenent del mercat i del 'fair play'. MateuAlemany no para de fer un màster en fair play . Falta veure fins quant ens podem reforçar", ha destacat.

Laporta va fer, al seu parer, un "acte de fe cega" en els jugadors blaugranes quan els van eliminar de la Copa. "Estic on vull estar. Estic content de poder treballar aquí. Laporta lidera tot això. No seré mai un problema per al club. Quan ho sentin ells, doncs ens asseurem. No posaré cap problema i m'adaptaré", va assenyalar en al·lusió al seu futur a la banqueta culer.