Foto: FCB

Aquest 7 de juliol està sent un dia intens per a la secció de bàsquet del Barça . Si els darrers dies el protagonisme estava sent per a les sortides, aquest divendres les notícies han arribat són en el sentit contrari, en el de les entrades... i les possibles entrades.

El que ja és un fet és que Joel Parra , aler fins ara del Joventut de Badalona, serà blaugrana després de signar un contracte per 4 temporades. Parra té 23 anys i és internacional absolut (i convocat per al Mundial), i tenia una clàusula d'1 milió d'euros durant pocs dies d'aquest mes.

D'altra banda, el club ha anunciat també que ha fet una oferta per contractar el pivot madrileny Willy Hernangómez, que ha acabat la seva etapa a la NBA. El Reial Madrid té els seus drets a la lliga ACB, de manera que el conjunt blanc té fins a les 23.59 del 12 de juliol per igualar l'oferta barcelonista.