@EP

El RC Celta va presentar aquest dijous l'himne del seu centenari al Teatre Afundación de Vigo, mitjançant un acte multitudinari encapçalat per la cúpula directiva del club, per la plantilla de futbolistes al complet i sobretot pel cantant madrileny Antón Álvarez , conegut artísticament com C. Tangana, en ser el responsable de la composició i també director de la peça audiovisual que l'acompanya.



Sota el títol 'Oliveira dos Cen Anos. 1923-2023 ', l'equip vigués va fer el llançament oficial del vídeo just a mitjanit. Per a l'elaboració de l'himne, juntament amb C. Tangana han participat la Coral Casablanca, el grup de pandereteiras As Lagharteiras i la popular penya celtista Tropes de Breogan, a més de la banda Keltoi!