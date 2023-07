El neerlandès, durant la seva etapa al Camp Nou. Foto: Europa Press

Des que va ser acomiadat, més d'una vegada Ronald Koeman ha estat protagonista per les seves enceses crítiques a alguns dels aspectes de l' actualitat del Barça i, més en concret, amb Joan Laporta i la seva junta directiva. L'actual seleccionador neerlandès ho ha tornat a fer aquest divendres 7 de juliol des de la Koeman Cup , el torneig de golf que organitza a Sant Esteve Sesrovires.

A la seva última rajada , ha criticat la política d'incorporacions blaugrana, que fins ara consta de 2 noms: Ilkay Gundogan i Iñigo Martínez . "Crec que l'estructura de club ha de ser per als propers anys i no per a dos o tres", ha dit l'heroi de Wembley, afegint a aquesta llista el nom de Robert Lewandowski.

I és que, segons la seva manera de veure, fitxar futbolistes que superen la trentena és una cosa que "es pot discutir", afegint que "ni econòmicament ni esportivament s'està mirant gaire el futur".