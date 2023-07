Tot i realitzar un excel·lent partit, 'La Rojita' no va aconseguir vèncer Anglaterra i va haver de conformar-se amb el subcampionat al torneig. EP

La selecció espanyola sub-21 va patir una derrota amarga a la final de l'Europeu sub-21 contra Anglaterra, en un partit ple d'emoció i de bon futbol. Tot i el seu excel·lent exercici, 'La Rojita' no va poder superar Anglaterra i va haver de conformar-se amb el subcampionat al torneig.

Des del xiulet inicial, tots dos equips van demostrar la seva qualitat i determinació sobre el terreny de joc. Espanya va desplegar un joc atractiu i controlat, exhibint la seva habilitat tècnica i buscant constantment el gol. Tot i generar nombroses oportunitats de perill, els va faltar precisió en els moments clau per concretar les jugades.

El partit va estar ple de moments emocionants i accions destacades. Al minut 49, Abel Ruiz va aconseguir anotar un gol que hagués igualat el marcador, però malauradament va ser anul·lat per fora de joc després de la intervenció del VAR. Aquesta situació va generar frustració a l'equip espanyol, que va veure com se'ls escapava l'oportunitat de prendre la davantera al marcador.

A mesura que avançava el temps reglamentari, la tensió al camp augmentava. Tots dos equips van lluitar incansablement a la recerca de la victòria, però va ser Anglaterra qui finalment va marcar la diferència al minut 45+4 amb un gol de Palmer. Tot i els esforços d'Espanya per igualar el marcador, el temps es va esgotar i l'àrbitre va assenyalar el final del partit.

El combinat anglès va arribar a la final sense rebre ni un sol gol i va aconseguir acabar el xoc contra la golejadora espanyola amb la porteria zero. És un equip sub'21, però que té una manera de jugar que sembla més experimentada. Per la seva manera d'aguantar el resultat, d'aprofitar-ne els moments i també d'escalfar la trobada quan va ser necessari. El filial de la selecció anglesa aconsegueix un títol que amb tanta passió i tantes decepcions porten buscant la seva gent gran. Caldrà veure si aquesta generació de futbolistes es consolida quan portin la batuta de la selecció absoluta.

ORGULL

Tot i la decepció per no assolir el títol, la selecció espanyola sub-21 es pot sentir orgullosa de la seva destacada actuació al torneig. Han mostrat un alt nivell de joc, exhibint el seu talent i determinació a cada partit disputat. A més, van deixar una impressió positiva amb el seu estil de joc atractiu i ofensiu.

Els propers dies s'espera la publicació d'una crònica detallada del partit, així com les declaracions dels principals protagonistes. Serà interessant conèixer les reflexions i comentaris dels jugadors i el cos tècnic sobre el desenvolupament de la trobada i l'experiència al torneig.

Tot i aquesta derrota, el futur es presenta prometedor per a 'La Rojita'. Han demostrat un gran potencial i segurament continuaran treballant àrduament per assolir noves fites al futbol internacional. Sens dubte han deixat una empremta en aquest Europeu sub-21 i han brindat moments d'emoció i passió als aficionats del futbol. Estarem esperant la propera oportunitat per presenciar el talent i la determinació de la selecció espanyola sub-21 en acció.