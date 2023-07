Pedri i Marcos Alonso. Foto: FCB

Barça, Girona i molts altres equips de Primera Divisió (entre ells, el Real Madrid) han tornat a la feina aquest dilluns 10 de juliol, de manera que, per a ells, han acabat les vacances. Com és habitual, aquesta primera jornada de retrobament ha significat la revisió mèdica habitual, amb el temut (per a alguns) pas per la bàscula.

Iñaki Peña, Dest, Eric García, Araujo, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Lenglet, Balde, Sergi Roberto, Nico, Pedri, Pablo Torre, Ferran Torres, i Raphinha són els futbolistes de la primera plantilla blaugrana que han passat les proves, encara que alguns podrien no seguir el curs que ve. A banda, també han suat vistos 12 jugadors del Barça Atlètic i del juvenil A.

La resta d'internacionals i figures com Ilkay Gundogan s'esperen dilluns que ve 17.

Per la seva banda, el Girona també ha citat els futbolistes que actualment formen part del seu primer equip: Gazzaniga, Fuidias, Joan Carles, Bernat, Santi Bueno, Juanpe, David López, Callens, Blind, Miquel Gutiérrez, Oriol Romeu, Aleix Garcia , Valery, Viktor Tsygankov, Stuani, Manu Vallejo, Joel Roca, Artero, Ibrahima Kébé i Ureña.