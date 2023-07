Larry Nassar / @EP

Larry Nassar , el metge esportiu condemnat als Estats Units per abusar sexualment de gimnastes, ha patit diverses punyalades durant un enfrontament amb un altre reclús en una presó federal de Florida. L'agència Associated Press ha informat que l'incident ha tingut lloc diumenge, i una de les fonts ha indicat que Nassar ha estat apunyalat a l'esquena i al pit. Actualment, es troba estable.

Les agressions sexuals perpetrades a gimnastes li van valer a Nassar per ser sentenciat a dècades de presó a causa de les seves agressions sexuals. Una de les que ho va patir va ser la medallista olímpica Simone Biles. A més, va reconèixer haver comès abusos sexuals a esportistes durant el seu treball a la Universitat Estatal de Michigan i als USA Gymnastics, la institució encarregada d'entrenar atletes olímpics. A més, Nassar es va declarar culpable de possessió de pornografia infantil.

Per la seva banda, la Universitat Estatal de Michigan, acusada d'haver deixat passar múltiples oportunitats durant anys per aturar Nassar, va acordar pagar 500 milions de dòlars a més de 300 dones i nenes que van ser víctimes de les seves agressions. Per part seva, USA Gymnastics i el Comitè Olímpic i Paralímpic dels Estats Units van arribar a un acord de 380 milions de dòlars.