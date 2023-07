Foto: Europa Press

Rafa Nadal no es retirarà "si es recupera bé" dels seus problemes físics, perquè el guanyador de 22 'Gran Slam' "vol tornar-hi", encara que el seu objectiu és "aconseguir resultats", cosa que "no és fàcil" quan perds rànquing.

"Rafael ja té 37 anys, els anys pesen. El que sé, perquè he parlat amb ell, és que Rafael vol tornar, vol recuperar-se bé. I si es recupera bé, crec que voldrà seguir", va afirmar el seu oncle Toni en una entrevista al portal online ClayTenis .

Nadal segueix lluitant amb problemes de maluc i va jugar per última vegada a l'Open d'Austràlia al gener. Recentment, en una roda de premsa, va suggerir que 2024 seria el seu darrer any com a tennista professional. Tot i això, Toni Nadal creu que no serà així si el seu nebot està en condicions de seguir jugant.

"Després ja veurem, perquè ha d'aconseguir els resultats, que no seran fàcils, perquè quan perds el rànquing és més difícil, perquè has de competir amb els millors més ràpid. Aleshores has d'estar més dies bé i has de jugar partits durs més vegades", va analitzar.

Rafa Nadal continua recuperant-se a la Rafa Nadal Academy, tot i que només completant entrenaments físics, ja que "encara no pot entrenar tennis". "El metge li ha aconsellat que no ho faci, que esperi a recuperar-se del tot. D'aquí a un mes podrà començar a entrenar-se a la pista de tennis", va assegurar