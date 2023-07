Vitor Roque / FCBarcelona

El Barça ha fet oficial el fitxatge del brasiler Vitor Roque perquè s?incorpori a la disciplina blaugrana a partir de la temporada 2024/25. El davanter de 18 anys signarà un contracte fins a la temporada 2030/31 i tindrà una clàusula de rescissió de 500 milions.

El fet que la seva incorporació es retardés una temporada es deu al 'fair play' financer . En aquests moments, no es podrien quadrar els números per inscriure el 'Tigrinho' , però es preveu que la propera campanya sí que hi hagi lloc perquè l'ariet de l' Athletico Paranaense comenci a marcar gols amb l'elàstica blaugrana.

Les xifres revelades per diversos mitjans esportius apunten que el Barça pagarà 30 milions d?euros fixos, més 31 en variables. Diversos equips capdavanters com el Manchester United, el Tottenham o el PSG buscaven la contractació de Roque, però la intenció del jugador ha estat sempre la de recalar a l'equip entrenat per Xavi Hernández.

Tot i tenir només 18 anys, ja ha disputat gairebé 50 partits a la Lliga brasilera. Sis van anar amb el Cruzeiro, quan va fer el seu debut als 16 anys a la Sèrie B, la segona divisió. Fa poc més d'un any, l'Athletico Paranaense va decidir brindar-li una oportunitat per fer el salt a la Sèrie A i unir-se a un equip de la Copa Libertadores. Ara, malgrat la seva joventut, compta amb una considerable quantitat de partits a la màxima categoria del futbol brasiler.