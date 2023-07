El president del Reial Madrid, Florentino Pérez / @EP

El diari The Telegraph ha realitzat una investigació que revela que el Reial Madrid s'ha negat a explicar una despesa d'uns 122 milions d'euros, cosa que equival al 20% del còmput global de despeses, i que no es van incloure als resultats financers del club, publicats el passat octubre. Segons l'article, aquesta opacitat "planteja dubtes sobre el compliment de les normes de Fair Play Financiero".

La investigació apunta el següent: "El Madrid s'ha negat a respondre preguntes específiques sobre la naturalesa d'aquests 135 milions (excepte una partida de 13,6 destinada a LaLiga i que els 20 clubs estan obligats a pagar) en pagaments realitzats a a través de la seva subcategoria "altres despeses operatives" en els resultats financers del club per a l'any que acaba el 30 de juny del 2022".

Segons informa el diari britànic, el Reial Madrid va assignar la quantitat de 135 milions d'euros a la categoria d'"altres despeses operatives", de les quals 122 no tenen cap mena d'explicació. Per part seva, el club blanc no ha confirmat ni desmentit que aquestes despeses estiguin relacionades amb un reemborsament per un acord de venda de futurs ingressos de màrqueting al grup de capital privat Providence.

El Reial Madrid va establir el primer acord amb aquesta empresa durant l' any fiscal 2017/18, mitjançant el qual va rebre una suma de diners en efectiu a canvi de la venda de fluxos d'ingressos futurs. Des de llavors, la relació entre les dues parts ha evolucionat tant en termes de durada com de valor dels pagaments realitzats.



"Les sumes obtingudes de la venda d'un percentatge no especificat dels futurs ingressos per patrocini, que segons el club es van renovar el 2019-2020, es van registrar als comptes del Reial com a ingressos en lloc de deute. El club mai no ha explicat amb detalli com es torna aquest compromís a Providenceni quant es paga cada any", comenta l'article.

"Hi ha avantatges importants en una estructura d'acord d'aquest tipus, fins i tot si els diners simplement s'ingressen dels pagaments en efectiu per avançat per cobrir els dèficits pressupostaris i després surten del club en reemborsaments al mateix tercer. Significa que l'efectiu inicial no es considera un préstec segons les consideracions de joc net financer i contribueix a establir una xifra d'ingressos general més alta, fonamental en el càlcul dels límits salarials", alerta The Telegraph.



L'article deixa el dubte a l'aire sobre si compleix les normes del Fair Play Financer de la UEFA. La investigació planteja dubtes seriosos sobre si s'hauria de permetre als clubs registrar la venda d'ingressos futurs com a ingressos de màrqueting en lloc de considerar-los com a deute. Hisenda, per part seva, considera que aquest tipus de pagaments a una companyia per una part dels ingressos futurs es classifiquen com una operació de finançament, la qual cosa, des d'una perspectiva fiscal, seria equivalent a un deute.