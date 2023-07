El madrileny reforça el joc interior del Barįa. Foto: FCB

Ja és oficial: Willy Hernangómez jugarà al Barça . A les 9.30 del matí, el club ha fet oficial l'arribada del pivot madrileny, després que el Madrid no igualés l'oferta que el conjunt blaugrana li va fer arribar al jugador. El seu contracte el lliga al club blaugrana fins al 2026.

"El club, que havia presentat una oferta qualificada a l'ACB pel fet que el jugador estava subjecte al dret de tempteig, ha hagut d'esperar fins a aquesta mitjanit per saber si el Reial Madrid, club que tenia els seus drets a la Lliga Endesa, havia igualat l'oferta. Com que no és així, Willy és, amb caràcter general, jugador blaugrana", va indicar l'entitat culer a la seva web.

Hernangómez, de 29 anys i 2,11 metres, retornarà així a la Lliga Endesa després de set anys a la NBA. L'1 de juliol passat, el pivot madrileny s'havia quedat sense equip arran que els New Orleans Pelicans decidissin no estendre el seu contracte, després d'haver militat a les seves files durant les tres últimes temporades.

Amb això, Hernangómez va acabar set campanyes consecutives a la NBA , on també havia militat als New York Knicks (2016-18) i als Charlotte Hornets (2018-20). Prèviament, el més gran dels Hernangómez havia començat la seva carrera professional al Reial Madrid (2012-16); a més, va jugar cedit dos cursos al CB Sevilla (2013-15).