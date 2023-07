Dele Alli / @EP

El futbolista de l'Everton , Dele Alli, ha concedit una entrevista a The Overlap amb l'exfutbolista Gary Neville en què ha donat part de tots els traumes que el turmenten i que van posar en risc la seva carrera i, fins i tot, la seva vida.

El migcampista va néixer en una família desestructurada. La seva mare era alcohòlica, per la qual cosa no li va prestar prou atenció i no ho va cuidar com tocava. Un dels primers traumes que recorda va ser quan van abusar-ne: " Als sis anys, un amic de la meva mare, que anava molt a casa, va abusar de mi . La meva mare era alcohòlica i això va passar als sis anys. Em van enviar a Àfrica per aprendre disciplina i després em van tornar”.

A partir d'aquí, tot va anar a pitjor: "Als set vaig començar a fumar i als vuit a traficar amb drogues. Una persona gran em va dir que no detindrien un nen amb bicicleta, així que anava allà amb la meva pilota de futbol, i després darrere portava les droga”.

Afortunadament per a ell, una altra família ho va adoptar i li va permetre provar sort al futbol. Anys després, la seva família biològica van demanar a la seva nova família, una cosa que ho va afectar profundament: "!Després d'això em vaig sentir tan traït i defraudat ... Dolido per no poder mantenir la relació amb la meva mare . I tampoc vull una relació amb la meva pare".