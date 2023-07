Un enfrontament entre blaugranes i merengues del curs passat. Foto: Europa Press

La Juventus FC "ha iniciat el procediment per sortir del projecte " de la Superlliga europea , segons ha informat el passat dijous 13 de juliol el mateix club torinès, per "discrepàncies existents sobre la interpretació dels termes contractuals" amb el Reial Madrid i amb el FC Barcelona, els altres dos artífexs d´aquesta possible competició.

"Ateses les discrepàncies existents sobre la interpretació dels termes contractuals rellevants aplicables al projecte de la Superlliga, la Juventus confirma que ha iniciat el procediment per sortir-ne", va assenyalar la Juve en una nota de premsa. Els italians ja havien dit, el 6 de juny passat, que havien mantingut converses amb els madridistes i els culers sobre una possible sortida.

El club torinès també va reconèixer que, "sota els termes contractuals aplicables, la seva sortida serà completada i efectiva només si és prèviament autoritzada pel Reial Madrid, el FC Barcelona i la resta de clubs involucrats al projecte de la Superlliga".