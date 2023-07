Leo Messi / @EP

Leo Messi és a Miami , on s'està aclimatant al que serà la seva vida durant la temporada que ve, com a mínim. Aquest diumenge, el crac argentí serà presentat com a nou jugador de l'Inter Miami (dues de la matinada, hora espanyola), de manera que ja és a la ciutat nord-americana.

De fet, el futbolista ha estat caçat en un supermercat fent la compra amb els seus fills, cosa que pràcticament no se l'havia vist mai. A les xarxes socials s'han començat a viralitzar aquestes imatges a l'establiment Publix, la cadena de supermercats més gran de Florida.

Els aficionats no van perdre l'ocasió de demanar una foto a l'argentí: