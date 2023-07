Joan Laporta, president del Barça / @EP

El Comitè de Control Financer de Clubs de la UEFA (CFCB) ha multat aquest divendres amb 500.000 euros el FC Barcelona per declarar erròniament beneficis durant l'exercici del 2022, segons un comunicat de la mateixa entitat.

La Cambra Primera del CFCB ha anunciat una sèrie de decisions que afecten els clubs que van ser objecte de l'últim control del 'Fair Play' Financer a la temporada 2022/23. Hi apareix el FC Barcelona com a club multat amb 500.000 euros a causa de la declaració errònia de beneficis durant el curs 2022. A més, la cambra ha sancionat el Manchester United amb 300.000 euros per dèficits d'equilibri menors.

D'altra banda, la càmera ha conclòs que París Saint-Germain, AC Milà, AS Monaco, AS Roma, Inter de Milà o Olympique de Marsella, entre d'altres, van complir els objectius fixats per a l'exercici 2022. Tot i això, el CFCB continuarà supervisant el compliment de l'acord de conciliació durant la temporada que ve.