El jove tennista espanyol, número 1 del rànquing ATP, es prepara per enfrontar Novak Djokovic al partit decisiu del prestigiós torneig de tennis. | @EP

Carlos Alcaraz avança a la gran final de Wimbledon després d'aixafar Daniil Medvedev a les semifinals amb un incontestable marcador de 6-3, 6-3, 6-3. El talentós tennista espanyol, que ostenta el cobejat lloc número 1 del rànquing ATP, es prepara per enfrontar el desafiament més exigent de la seva carrera a l'All England Tennis Club: Novak Djokovic, set vegades campió de Wimbledon.

Alcaraz arriba amb una confiança indestructible després de la seva victòria sobre Medvedev a les semifinals i el seu triomf davant Holger Rune als quarts de final. Ara, persegueix el seu primer títol a la "Catedral" del tennis i el seu segon Grand Slam. Tot i això, en el seu camí s'interposa el màxim guanyador de tornejos de Grand Slam, el temible Novak Djokovic, que ha aixecat la copa en 23 ocasions, incloent 7 títols a Wimbledon.

El jove espanyol ha deixat empremta a Wimbledon, exhibint un nivell excepcional durant l'ATP 500 de Queen's, on es va coronar campió i va recuperar la seva posició com a líder del rànquing ATP. El seu impecable exercici va incloure victòries sobre Matteo Berrettini als vuitens de final i Holger Rune als quarts de final, sense cedir el seu servei en cap moment davant Rune i generant nombroses oportunitats de fallida contra els traients a la desafiant superfície de gespa.

En les seves primeres aparicions a Wimbledon, Alcaraz va superar dos jugadors francesos, Alexandre Muller i Jérémy Chardy, evidenciant un progrés constant en el seu joc. Després, va vèncer el xilè Nicolás Jarry a la tercera ronda i novament va mostrar la seva superioritat davant Berrettini als quarts de final.

Ara, s'enfrontarà a Novak Djokovic, que també va assegurar el seu lloc a la final després d'una convincent victòria sobre Jannik Sinner a les semifinals. El guanyador d'aquest èpic enfrontament obtindrà el valuós premi addicional de convertir-se en el número 1 del món després del torneig. Djokovic, amb la seva àmplia experiència en situacions d'alta pressió, és considerat el favorit indiscutible, malgrat els 36 anys.

Tot i que no va poder participar en l'exhibició del torneig de Hurlingham a causa d'un canvi de plans, Carlos Alcaraz ha aprofitat el temps de descans per arribar en la millor forma física i mental a la final de Wimbledon.

L'esperit combatiu de Carlos es troba al punt màxim després de conquerir el seu primer títol ATP en herba a Queen's i recuperar el primer lloc del rànquing ATP. Aquesta victòria va marcar el seu cinquè títol de l'any i el va col·locar novament al cim del tennis mundial. Tot i això, el jove talent espanyol és conscient que necessitarà desplegar la seva millor versió de tennis per enfrontar un adversari de la talla de Novak Djokovic, que es presenta com el clar favorit en aquest partit.

Carlos Alcaraz arriba a l'All England Tennis Club després de guanyar el seu onzè títol ATP i demostrar un creixement notable en el seu joc a la gespa. Djokovic, amb els seus set títols previs a Wimbledon, és considerat el principal contendent al títol. Ha conquistat les últimes quatre edicions de manera consecutiva (2018, 2019, 2021 i 2022) i busca mantenir-se al cim del tennis mundial.

Djokovic actualment ocupa la segona posició al rànquing i ja ha guanyat l'Open d'Austràlia i Roland Garros aquesta temporada, per la qual cosa persegueix completar el cobejat Grand Slam. L'enfrontament entre tots dos jugadors està igualat amb una victòria per a cadascú, encara que Djokovic va prevaler a les semifinals de Roland Garros amb un marcador de 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Carlos va patir rampes al tercer set, la qual cosa va afectar el seu acompliment en els dos últims parcials del partit, un aspecte que no es pot permetre davant del formidable serbi.

La final entre Alcaraz i Djokovic es durà a terme el diumenge 16 de juliol a partir de les 15.00 hores. Els aficionats tindran l'oportunitat de seguir la trobada a través del canal ANEM (8 i 50) de la plataforma Movistar Plus, que compta amb els drets exclusius de transmissió de Wimbledon a Espanya.