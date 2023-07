Des de la sortida de jugadors com Cristiano Ronaldo i Messi, la competició ha experimentat un declivi preocupant en comparació amb altres lligues europees. | @EP

LaLiga enfronta una pèrdua del seu atractiu a causa de la partida de figures emblemàtiques en els darrers cinc anys. Des de la sortida de Cristiano Ronaldo del Reial Madrid el 2018 fins a la partida de Messi del FC Barcelona el 2021, la competició ha experimentat una disminució del 16,25% en el valor, en contrast amb el creixement del 21% que ha experimentat la Premier League.

Segons les dades de Transfermarkt, els 20 equips de LaLiga han vist caure el seu valor de mercat de 5.660 milions el 2019 a 4.740 milions el 2023, mentre que la lliga anglesa ha aconseguit augmentar el valor de 8.380 milions a 10.120 milions en el mateix període. De totes les lligues europees, només la Lliga 1 ha aconseguit augmentar-ne el valor, passant de 2.930 milions abans de la pandèmia a 3.510 milions actualment, un increment del 20%. D'altra banda, la sèrie A i la Bundesliga han patit una devaluació del 6% i el 4,6%, respectivament.

Aquestes diferències en la valoració dels clubs es deuen, en part, a les diferents estratègies dinversió dutes a terme per cada lliga. Mentre la Premier League ha superat els 1.000 milions d'euros en despeses de fitxatges des del 2014, invertint prop de 2.069 milions la temporada 2022-2023, LaLiga només ha destinat 46 milions en fitxatges durant el mateix període. Aquesta capacitat d'inversió superior de la Premier League és deguda, en part, a les aportacions econòmiques realitzades pels seus accionistes.

No obstant això, aquesta estratègia d'inversió a llarg termini en pot tenir les conseqüències, ja que tota inversió comporta costos associats. A més, el Govern britànic ha pres mesures per abordar aquesta situació. Un informe sobre la reforma de la governança dels clubs de futbol assenyala que la regulació "ineficient" està posant en perill la sostenibilitat dels clubs anglesos, que depenen en gran mesura d'aquestes injeccions de fons per mantenir-se a la superfície.

En resposta a la pandèmia, que va afectar totes les grans lligues, LaLiga es va associar amb CVC Capital Partners el 2021. Aquest acord va permetre una injecció d'aproximadament 2.000 milions d'euros per part del fons privat, que es distribuirien entre els equips durant tres anys, destinant un 70% a infraestructures, un 15% a deutes previs i un altre 15% a fitxatges. Fins ara, LaLiga ha rebut tres pagaments, que sumen al voltant de 1.440 milions del total acordat.

Tot i això, LaLiga no és l'única competició que ha buscat acords amb fons privats per impulsar-ne el desenvolupament. La lliga francesa també va signar un contracte amb CVC l'any passat, rebent al voltant de 1.500 milions per invertir al futbol. Així mateix, la Bundesliga va triar Deutsche Bank com a soci per promoure els seus drets audiovisuals.

Tot i la disminució en el valor financer, LaLiga continua sent reconeguda per la seva aportació al futbol mundial. La competició compta amb la quantitat més gran de guanyadors de la Bota d'Or, amb 15 futbolistes premiats. A més, 12 de les darreres 13 Pilotes d'Or han estat atorgades a jugadors de LaLiga, destacant l'èxit del Reial Madrid i el FC Barcelona en aquesta categoria. En termes de la Champions League, LaLiga lidera amb 19 títols, superant els 15 de la Premier League.