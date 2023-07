El jove talent espanyol buscarà trencar la ratxa de l'experimentat Djokovic al torneig britànic, mentre que el serbi aspira al vuitè títol a Wimbledon. | @EP

Carlos Alcaraz i Novak Djokovic s'enfrontaran a la final de Wimbledon en un emocionant duel que ha estat esperat i desitjat per molts aficionats al tennis. Tots dos jugadors han demostrat el seu domini sobre l'herba, superant sis rondes cadascun per arribar a aquesta instància decisiva.

Als seus 20 anys, Alcaraz busca trencar la ratxa de Djokovic al torneig britànic, on el serbi no ha perdut des del 2017. Aquesta serà la segona final de Grand Slam a la jove carrera d'Alcaraz, que ja es va coronar campió a l'US Open l'any passat i es va convertir en el número u del món més jove.

L'enfrontament entre Alcaraz i Djokovic ha estat igualat, amb una victòria per a cadascun en els partits previs. Tot i això, el record més recent és el patiment d'Alcaraz per rampes a les semifinals de Roland-Garros, on Djokovic es va emportar la victòria.

La final serà un duel generacional a la Centre Court de Wimbledon, i el guanyador no només obtindrà el prestigiós títol, sinó que també es col·locarà com a número u a la classificació mundial. Djokovic, amb 34 victòries consecutives a Wimbledon, aspira al seu vuitè títol, mentre que Alcaraz busca convertir-se en el cinquè espanyol a guanyar aquest torneig històric.

L'enfrontament tindrà lloc el diumenge 16 de juliol i serà una batalla èpica entre l'experiència i la joventut, amb el títol de Wimbledon en joc. El món del tennis estarà pendent d'aquest duel emocionant que passarà a la història, sense importar qui resulti victoriós en aquesta apassionant final.