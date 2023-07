El jove espanyol, de només 20 anys, aconsegueix el segon Grand Slam i es consolida com una de les grans promeses. EP

Carlos Alcaraz, el jove tennista murcià de només 20 anys, ha aconseguit una gesta històrica al consagrar-se com el nou campió de Wimbledon. En un enfrontament èpic, Alcaraz va destronar el fins aleshores intocable Novak Djokovic, que havia ostentat el títol en les quatre edicions anteriors del prestigiós torneig.

El balcànic arribava a la final amb una ratxa impressionant de 45 victòries consecutives a la pista central de l'All England Club, sumant 34 victòries seguides al torneig d'herba i 26 a Grand Slam. Des del 2017, Djokovic no havia cedit en aquest torneig, quan es va retirar per una lesió de colze als quarts de final.

El partit va ser un autèntic espectacle que quedarà registrat al llibre d'honor del tennis per la seva transcendència, igualtat i emoció. Alcaraz va aconseguir imposar-se amb un tennis descomunal, vencent Djokovic amb un marcador final d'1-6, 7-6 (8-6), 6-1, 3-6 i 6-4 en una emocionant batalla que va durar 4 hores i 42 minuts.

La victòria d'Alcaraz representa un relleu generacional al tennis, similar al moment en què Rafa Nadal va posar fi a la ratxa de cinc trofeus seguits de Roger Federer el 2008. El jove tennista es va mostrar fresc i resolutiu, negant-se a reviure un malson i ressorgint com tot un gran a l'esport.

El públic present a la 'Catedral' del tennis va victorejar Carlos Alcaraz, admirant la seva capacitat per reactivar-se en moments de dificultat i el seu immens arsenal de cops plens d'inventiva i potència.

Després d'una entrada tímida que li va costar el primer set amb un contundent 1-6, Alcaraz va demostrar el seu tremp i capacitat de reacció en sobrepassar les rampes que van amenaçar les aspiracions a les semifinals de Roland Garros. Volia revenja personal i la va obtenir per mèrit propi.

El segon set va ser un pols intens entre tots dos jugadors, amb Djokovic lluitant per mantenir la seva ratxa victoriosa i Alcaraz decidit a fer història. El tiebreak va ser el moment culminant del set amb punts espectaculars i una tensió palpable. Va ser llavors quan el jove murcià va mostrar el seu aplom sota pressió i es va endur el set amb un ajustat 7-6 (8-6).

A partir d'aquell moment, Alcaraz va prendre el control del partit amb un tennis sublim, imposant el seu ritme i dominant el número u del món amb cops imparables i una estratègia brillant. El tercer set va ser un recital d'habilitats per part del tennista espanyol, que el va guanyar amb un contundent 6-1 i va deixar Djokovic desconcertat.

Tot i això, Djokovic no es va rendir i va lluitar amb força per endur-se el quart set, demostrant per què és un dels millors tennistes de tots els temps. La batalla es va prolongar a un emocionant cinquè set, on els dos jugadors van donar el millor de si a cada punt.

En els moments decisius, Alcaraz va mantenir les maneres i va aconseguir trencar el servei de Djokovic, posant-se en avantatge al marcador. Els minuts finals van ser intensos i emocionants, i finalment, la bola va caure del costat del jove tennista murcià, desencadenant l'emoció a la pista de Wimbledon.

Visiblement emocionat, Alcaraz es va tirar a terra en senyal de victòria, mentre les llàgrimes d'alegria eren compartides pels seus familiars i equip. Djokovic, malgrat la derrota, va mostrar la seva grandesa en felicitar Alcaraz pel seu impressionant exercici.

Amb aquesta victòria, Carlos Alcaraz es converteix en el campió més jove de Wimbledon des de Boris Becker el 1985. El seu talent i determinació han estat recompensats, i el seu nom quedarà gravat a la història del tennis per sempre.

El tennis espanyol celebra aquest triomf i reconeix Alcaraz com una de les grans promeses de l?esport rei. El seu futur al tennis és prometedor, i els aficionats de tot el món esperen ansiosos veure més gestes i moments emocionants d'aquest jove prodigi. Enhorabona, campió!