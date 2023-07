Ángel María Villar / @EP

La Fiscalia Anticorrupció continuarà investigant el cas Soule malgrat estar en desacord amb l'opinió del jutge, que considera que s'han esgotat les diligències. És per això que ha demanat que se segueixi investigant el suposat trasllat d'importants sumes de diners de la mutualitat dels futbolistes (Mupresfe) a la Federació Catalana de Futbol durant la presidència d' Ángel María Villar a la RFEF.

La fiscalia encarregada del cas ha presentat un escrit al Jutjat Central d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional, al qual Vozpópuli ha tingut accés. En aquest escrit, la fiscal explica que encara queden aspectes per aclarir en aquest cas que va sorgir el 2017 a causa de presumptes malversacions de fons per part de la Federació de Futbol. Específicament, se sosté que no s'ha aconseguit justificar la transferència de fons des del 2011 cap a la federació catalana, sota la direcció d'Andreu Subies.

La Fiscalia Anticorrupció està investigant el trasllat de 650.000 euros al' any entre el 2011 i el 2015 , i posteriorment de 900.000 euros anuals a partir del 2016 . En total, aquestes quantitats sumarien com a mínim 4,1 milions d'euros. La Fiscalia destaca que la mutualitat és una entitat sense ànim de lucre i denúncia que s'hauria simulat una compensació a la Federació Catalana de Futbol per les despeses generades pel cobrament de primes als membres de la mutualitat. A més, a partir del 2015 s'hauria simulat un conveni de col·laboració que s'hauria datat tres anys abans.

Es planteja que aquest pla en particular estaria relacionat amb una suposada participació de la mutualitat en el projecte Joc Net , el qual hauria requerit que es proporcionés cobertura als pagaments de 650.000 euros anuals que es realitzaven des del 2011. No obstant això, la Fiscalia Anticorrupció adverteix que el pla que justificaria el presumpte desviament de fons ni tan sols havia estat desenvolupat durant aquests anys, ja que es va incloure al conveni el 2015.

L'Audiència Nacional també està investigant si una part d'aquests fons que finalment van anar a parar a la Federació Catalana es van utilitzar per fer pagaments a empreses vinculades a Josep Contreras, exdirectiu d'aquesta federació i figura clau en el conegut com a 'cas Negreira'.

Específicament, s'estan investigant els pagaments rebuts per empreses com Tastavin i Radamanto, entre d'altres. En relació amb això, la Guàrdia Civil ha posat atenció en una sèrie de reformes realitzades a les seus de la federació catalana, com per exemple la de Cornellà, el cost de la qual va pujar a 421.000 euros.

Tot i això, la Unitat Central Operativa (UCO) també ha advertit que Subies podria haver-se beneficiat de reformes a la seva residència personal a canvi de contractar aquest exdirectiu del Barcelona, que ja ha mort.

En efecte, durant el registre realitzat a la seva residència es va trobar evidència que les empreses havien estat adjudicatàries d'11 obres per un valor proper als 10 milions d'euros. Aquestes mateixes empreses estan sent investigades en el marc de les diligències del cas Negreira, a causa de les sospites que Contreras les va utilitzar per canalitzar pagaments des del FC Barcelona cap a l'exsegon àrbitre José María Enríquez Negreira , en concepte de presumpte assessorament arbitral.

En vista de tots aquests aspectes, la Fiscalia sol·licita que, considerant que es tracta de diligències acordades, calgui la documentació corresponent al cobrament dels 900.000 euros rebuts per la Federació Catalana sota la direcció de Subies. A més, se sol·licita que s'informi a l'Agència Tributària perquè es pronunciï sobre la documentació més recent aportada per la RFEF.

De la mateixa manera, se sol·licita una ampliació de l'informe encomanat als pèrits del Consorci de Compensació d'Assegurances, estenent-ne la perícia a l'anàlisi de les despeses realitzades per la federació territorial catalana amb els fons proporcionats per Mupresfe.