La selecció espanyola masculina de waterpolo ha guanyat aquest dilluns 17 de juliol Sèrbia (14-16) a l'arrencada del Grup D del Campionat del Món que s'està disputant a Fukuoka (Japó). Els espanyols van ser dominadors davant d'uns serbis que van ser botxins antany i que aquesta vegada van ser doblegats pels vigents campions, que comencen forts la defensa del títol.

Espanya marca terreny a Fukuoka només arribar al Japó, amb una victòria de prestigi davant una Sèrbia que, en principi, era el gran rival a batre en un grup amb Montenegro i amb Sud-àfrica . Els de David Martín, a la gran prova de la fase de grups, van obtenir una nota que es va acostar a l'excel·lent.

Tot i el 2-0 inicial per a Sèrbia, els espanyols van aconseguir capgirar el primer parcial (2-3) i se'n van anar al descans amb 5-8 a favor seu. Amb un joc col·lectiu, basat en una gran defensa i un atac coral en què va destacar Álvaro Granados amb 5 gols, Espanya no va titubejar en cap moment.

Sèrbia només va poder guanyar l'últim quart (4-3), amb el partit en mans ja d'una Espanya que va apostar per doblegar ràpid el rival i dominar el tempo i el joc del partit als minuts finals. Tot gràcies a l'experiència d'un dels veterans, un Felip Perrone que va fer 4 gols, per 3 de Blai Mallarach.

Els vigents campions encara tenen molta batalla al davant, però la pedra sèrbia està superada, fora del camí (de moment). Sèrbia, perduda, va estar fins a 6 minuts sense anotar, incapaç de superar la defensa espanyola i el mur d'Unai Aguirre.

Dimecres que ve 19 de juliol Espanya s'enfrontarà a Montenegro, que en aquesta primera jornada va apallissar Sud-àfrica (35-10). Serà una altra prova exigent per posar-se a to i nova oportunitat per enviar un seriós missatge de part del campió; Espanya està en plena manera.