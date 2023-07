Foto: Twitter (@sandormartin)

Sandor Martín arribarà a la lluita pel campionat del món del Consell Mundial de Boxa (CMB) amb una victòria incontestable. El boxejador barceloní va fer una exhibició, dissabte passat 15 de juliol a Itàlia, on va derrotar el púgil local Arblin Kaba per KO tècnic.

L'àrbitre va parar el combat al sisè assalt perquè el púgil de Nou Barris estava passant per sobre del rival, d'origen albanès.

Com sol fer, Martín va anar de menys a més, fins que en el sisè assalt va aconseguir tombar el transalpí en 2 ocasions. Aquest va ser l'impacte que la cantonada de l'italià va demanar aturar la contesa.

Així, amb aquest bon gust de boca, comença el compte enrere per al que serà la gran ocasió de la seva carrera, una baralla contra el nord-americà Regis Prograis pel títol superlleuger.

El combat es disputarà en els propers mesos, abans que s'acabi el 2023, encara que per ara no hi ha data ni escenari fixat.