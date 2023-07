L'equip espanyol posa amb la seva medalla d'or a la rutina tècnica de la natació artística dels Mundials de Fukuoka / @EP

L' equip espanyol s'ha proclamat aquest dimarts campió del món en la modalitat de tècnic de la natació artística dels Mundials que s'estan disputant a la localitat japonesa de Fukuoka , cinquè metall nacional per a aquest esport a la cita.

Iris Tió, Alisa Ozhogina, Cristina Arambula, Marina Garcia, Meritxell Mas, Paula Ramírez, Sara Saldaña i Blanca Toledano havien estat sisenes a la preliminar, però van signar un gran exercici a la final per, amb 281.6893 punts, aconseguir la medalla d'or davant d' Itàlia (274.5155) i els Estats Units (273.7396).

Aquest títol és històric per a la natació artística espanyola, ja que és el primer mundial en una modalitat olímpica. Abans, als Mundials de Roma del 2009 , Espanya havia pujat al capdamunt del podi en la modalitat de combo, i ara aquest èxit confirma la millora que està experimentant un equip i un esport que vol recuperar el protagonisme d'abans, a un any dels Jocs de París.

La nova fornada de 'sirenes' espanyoles va demostrar el seu creixement competitiu i la feina que es duu a terme aquests últims anys, ratificada amb una gran remuntada a la final d'aquest dimarts. A la preliminar, Espanya havia finalitzat sisena amb 246.7484 punts, però a la baralla pel podi va elevar el nivell en el seu exercici.

L'equip nacional, l'antepenúltim a saltar a la piscina, va millorar la dificultat, la impressió artística, on només va ser superada pel Japó i la Xina, i, sobretot, a l'execució, on va ser el millor dels dotze finalistes. La seva actuació va ser premiada pels jutges amb 281.6893 punts que no només li asseguraven la medalla sinó que el col·locaven a la primera posició provisional en espera d'Itàlia i els Estats Units.

Les italianes van sumar 273.7396 punts per confirmar, com a mínim, la plata mundialista per a les espanyoles. Faltaven per competir les nord-americanes, amb la llorejada Ana Fuentes al seu 'staff', però tampoc van poder amb Espanya, de les quals es van quedar lluny (274.5155) per confirmar el gran èxit de l'equip espanyol.

Aquest or és el segon que aconsegueix la natació artística espanyola en aquests Mundials després de l'aconseguit aquest dilluns pel canari Fernando Díaz del Río en només tècnic. A més, Iris Tió va guanyar la seva tercera medalla després dels bronzes en només tècnic i en duo tècnic amb Alisa Ozhogina, mentre que Emma García i Dennis González van aconseguir la plata al duo mixt tècnic.

A més, també es van celebrar aquest dimarts les preliminars de duo lliure femení i de només lliure masculí. Iris Tió i Alisa Ozhogina, bronze ja en duo tècnic, van acabar cinquenes, amb 223.1792 punts, a una mica més de dos del podi provisional, i Dennis González va ser quart amb 169.8521, a menys de tres punts del tercer.