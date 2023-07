L'escandinau, després de la crono. Foto: Tour de França

El ciclista danès Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) ha consolidat el seu liderat a la general del Tour de França després d'imposar-se aquest dimarts 18 de juliol a l'etapa 16 , una contrarellotge de 22,4 quilòmetres disputada entre Passy i Combloux, on va allunyar l'eslovè Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ja obligat a remuntar si vol tenir opcions de victòria.

En una intensa crono , Vingegaard va realitzar una gran actuació per superar Pogacar i el belga Wout vanAert (Jumbo Visma), mentre que el millor espanyol va ser Pello Bilbao (Bahrain Victorius), quart, amb Carlos Rodríguez (INEOS Grenadier) perdent per un petit marge el seu lloc provisional al podi.

En aquesta edició del 2023, el Tour de França només comptava amb 22.4 quilòmetres contra el crono, però en arribar amb una diferència de 10 segons a la general entre els dos grans favorits, es presentaven ser crucials. La pujada al Cote de Domacy quatre quilòmetres abans de meta obria l'opció que els ciclistes canviessin la bicicleta a la falda del port, cosa que va permetre diverses estratègies.

Per afrontar el Cote de Demacy, el ciclista eslovè va ser dels que va optar per canviar de bicicleta, en una arriscada maniobra en què es va deixar uns segons i que no li va donar gaire benefici. El danès, en canvi, no va baixar de la seva muntura, una estratègia encertada com reflectia la renda de més d'un minut sobre el rival al cim. Pogacar no va poder trobar millora al tram final i Vingegaard es va imposar amb un 1:38 de renda.

Així, el líder fa un gran pas cap a la seva segona victòria al Tour ja que augmenta el seu avantatge a la general fins als 1:48 sobre Pogacar, mentre que a la baralla per completar el podi, ara és el britànic Adam Yates (UAE) el que ocupa la tercera posició en detriment de l?espanyol Carlos Rodríguez.