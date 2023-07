Foto: Europa Press

La secció d'apel·lació de la Sala Civil i Penal del TSJA ha confirmat la sentència de l'Audiència d'Almeria per la qual va condemnar el futbolista Santi Mina a quatre anys de presó per un delicte d'abús sexual, tot i que estima en part el recurs impulsat per la defensa de l?acusat i rebaixa la indemnització de 50.000 euros a 25.000 euros pel dany moral causat a la víctima.

La sentència, contra la qual es pot recurs davant el Tribunal Suprem , accepta els fets provats de la resolució de l'Audiència d'Almeria, que relatava els abusos sexuals que es van produir el juny del 2017 en una furgoneta que estava estacionada a prop d'una discoteca de Mójacar (Almeria), on pernoctaven i viatjaven Mina i un altre acusat amb dos amics més, segons ha informat el TSJA.



Llegeix tota la informació a Galiciapress.